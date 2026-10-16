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Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η πρώτη αντίδραση για τη δικαστική δικαίωση της Ρέβη και του Κουρδή απέναντι στον ΣΚΑΪ – “Το κριτήριο είναι ο κόσμος”

"Καλά έκαναν και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη"

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η πρώτη αντίδραση για τη δικαστική δικαίωση της Ρέβη και του Κουρδή απέναντι στον ΣΚΑΪ – “Το κριτήριο είναι ο κόσμος”
Πηγή: Glomex
DEBATER NEWSROOM

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε για πρώτη φορά για τη δικαστική απόφαση που δικαιώνει την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή στη διαμάχη τους με τον ΣΚΑΪ, με αφορμή την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα”.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής που είχε πάρει τη θέση των δύο δημοσιογράφων στην παρουσίαση της εκπομπής, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και Πάλι!” και στη Ρέα Ιωάννου. Μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ρωτήθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης αλλά και για τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί όταν ο ίδιος χωρίς να έχει δημοσιογραφική ιδιότητα ανέλαβε την παρουσίαση της ενημερωτικής εκπομπής.

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Η αλλαγή στην ομάδα του “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” είχε προκαλέσει συζητήσεις, με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας την απόφαση του σταθμού. Μετά τη δικαστική εξέλιξη ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για πρώτη φορά σχολίασε την υπόθεση, αναγνωρίζοντας πως οι δύο δημοσιογράφοι είχαν κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν το δίκιο τους μέσω της δικαστικής οδού.

Χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είπε: “Εφόσον δικαστικά κρίθηκε ότι είναι υπέρ τους το δικαστήριο και καλώς έκρινε ότι είναι υπέρ τους και από ό,τι φαίνεται καλά έκαναν και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη”. Μάλιστα, στη συνέχεια η δημοσιογράφος του μετέφερε την τοποθέτηση του δικηγόρου της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αναδεικνύει τη θεσμική αποστολή του δημοσιογράφου, η οποία δεν μπορεί να υποκαθίσταται από ηθοποιούς ή άλλα πρόσωπα με τον ίδιο να απαντά: “Το θέμα εκεί είναι ο κόσμος. Αυτός είναι το κριτήριο γι’ αυτό. Αν ο κόσμος δεν τον θέλει σε αυτό το πόστο, θα τον αποβάλλει. Από εκεί και πέρα σου λέω ότι αν υπήρχε μια άδεια εργασίας που έλεγε ότι αποκλειστικά και μόνο οι δημοσιογράφοι θα παρουσιάζουν εκπομπές, ας παρουσίαζαν μόνο δημοσιογράφοι”.

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