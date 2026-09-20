Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι 140 κιλών στον Θερμαϊκό – Ήταν μπλεγμένο σε δίχτυα

Ένα θλιβερό θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Κυριακής (20/9) όσοι βρίσκονταν στην παραλία της Θεσσαλονίκης, καθώς ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε να επιπλέει στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου.

Το θαλάσσιο θηλαστικό βρέθηκε μπλεγμένο σε δίχτυα αλιέων, με τις αρμόδιες Αρχές να κινητοποιούνται για την απομάκρυνσή του.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το δελφίνι εντοπίστηκε στο ύψος του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκαν πολίτες που παρακολουθούσαν την επιχείρηση.

Επιχείρηση του Λιμενικού για την απομάκρυνσή του

Άνδρες του Λιμενικού Σώματος ανέλαβαν να απομακρύνουν το νεκρό δελφίνι από τη θάλασσα και να το μεταφέρουν στη στεριά.

Το ζώο είχε βάρος περίπου 140 κιλά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές.

Στη συνέχεια, στην περιοχή έφτασαν εργαζόμενοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να παραλάβουν το θαλάσσιο θηλαστικό και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία υγειονομικής ταφής του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής αιτία θανάτου του δελφινιού.