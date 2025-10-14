Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου στην Ελλάδα” – Τι είπε για τη “χυλόπιτα” της γυναίκας του

Συνέντευξη στην οποία μίλησε για όλους και για όλα παραχώρησε στο The 2Night Show» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» εξέφρασε την επιθυμία του να κλείσει στην Ελλάδα την τεράστια καριέρα του στο μπάσκετ και μίλησε για τα παιδικά του χρόνια και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, αλλά και για τη σύζυγό του και για τα παιδιά του.

«Πηγαίναμε οικογενειακά να πουλήσουμε πράγματα σε χωριά και ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσουμε γρήγορα για να δούμε το ”Πολύ την Κυριακή”. Δεν ντρέπομαι να δίνω συνεντεύξεις, αλλά δεν είναι κάτι που με ευχαριστεί. Όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα στο μπάσκετ δεν σκεφτόμουν ότι θέλω να γίνω διάσημος. Όλο αυτό που έχει γίνει, είναι κάτι που δεν το περίμενα. Εγώ ήμουν καλός στο μπάσκετ και ήθελα σ’ αυτό να συγκεντρωθώ» ανέφερε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συνέχισε:

«Έχω βάλει προτεραιότητα στη ζωή μου την οικογένειά μου και το μπάσκετ. Η οικογένειά είναι πάντα πρώτη για μένα. Έχω μεγάλη πίστη στον Θεό, πάντα είχα. Η μητέρα μου κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο, προσεύχεται και μετά το κλείνει».

Στη συνέχεια, μίλησε με τρυφερότητα και αγάπη για τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια: «Γνώρισα τη γυναίκα μου στο Λας Βέγκας, δούλευε στο NBA. Πέρασε από μπροστά μου και είπα τη φαντάζομαι ως γυναίκα μου, μου θύμισε τη μητέρα μου, είχε μια αύρα και θετική ενέργεια. Της μίλησα, είμαι ντροπαλός, έστειλα έναν φίλο μου και μου έριξε ”χυλόπιτα” το 2015 και μετά το 2016 ξαναπροσπάθησα. Είμαι καλό παιδί, της είπα θα μείνουμε φίλοι. Μετά από έναν χρόνο μου έστειλε μήνυμα, μιλήσαμε. Τη συμπάθησε η μητέρα μου, ήρθε σε ένα ταξίδι. Τη συμπάθησε ο πατέρας μου, με ρωτούσε αν είναι φίλη ή μητέρα. Η Μαράια ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα και την παντρεύτηκα.

Αν η μητέρα μου είχε πει ότι δε ”μου αρέσει”, θα είχα ανοίξει την πόρτα και θα έλεγα… σε παρακαλώ. Τώρα όχι, αποκλείεται, είναι η γυναίκα της ζωής μου, μου έχει δώσει τα παιδιά μου. Αν μας έχει καλά ο Θεός μπορεί να πάμε για πέμπτο. Δε μιλάει ελληνικά η γυναίκα μου. Ξεκίνησε το 2017 αλλά της φάνηκαν δύσκολα, είχε φύγει και η καθηγήτριά της και σταμάτησε. Τα παιδιά μου πάνε σε ελληνικό σχολείο.

Αν δεν ήταν η Μαράια δεν θα ήμουν αυτός που είμαι σήμερα. Με μεγάλωσε η μητέρα μου και ο πατέρας μου πάρα πολύ καλά, αλλά με τη δόξα και τα χρήματα και τη φήμη, είσαι μικρό παιδί, μπορεί να μπερδευτείς. Τη γνώρισα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου, δεν της αρέσουν τα φώτα της δημοσιότητας, της αρέσει να είμαστε μαζί ως οικογένεια και με κάνει να την ερωτεύομαι ακόμα παραπάνω».

«Προσπαθώ, όταν έχω ελεύθερο χρόνο, να τον περνάω με τα παιδιά μου, γιατί ταξιδεύω πάρα πολύ μέσα στη σεζόν και είμαι μακριά τους. Πολλές φορές όταν είμαι με την οικογένειά μου ζητάω από τον κόσμο να το σεβαστούν, κάποιοι το καταλαβαίνουν, αλλά κάποιοι ίσως παρεξηγούνται. Δεν θέλω η γυναικά μου και τα παιδιά μου να νιώθουν ότι δεν μπορούν να έχουν μία στιγμή ηρεμίας μαζί μου, αλλά όταν έρχεται μία κυρία και μου δίνει αγκαλιά είναι υπέροχο», είπε ακόμα ο «Greek Freak».

Όσον αφορά στον ρατσισμό που βίωσε στην Ελλάδα, ο «Greek Freak» εξομολογήθηκε: «Υπήρχαν στιγμές στη ζωή μου που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων, δεν καταλάβαινα γιατί μου συμπεριφέρονταν έτσι. Προσπαθώ να σκέφτομαι όσους με αγαπούν και με στηρίζουν. Καταλαβαίνω ότι δεν αρέσω σε όλους και ότι υπάρχουν άνθρωποι που δε με συμπαθούν».

Για το πότε σκοπεύει να αποσυρθεί από το μπάσκετ, απάντησε: «Είμαι 30 τώρα, μέχρι τα 36, 38…», ενώ για το αν σκέφτεται να γίνει προπονητής είπε: «Ναι, ναι. Η προπονητική είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Υπάρχουν παίκτες που είναι πολύ καλοί, αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι για να γίνουν προπονητές».

«Ο κόουτς μπορεί να διαβάζει το παιχνίδι, να δίνει κίνητρο, να εμπνέει τους συμπαίκτες του. Διάλεξε να γίνει προπονητής», τόνισε για τον Βασίλη Σπανούλη.

Σχετικά με το αν φαντάζεται τον εαυτό του να κλείνει τον κύκλο του ως αθλητής στην Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο: «Ναι, γιατί όχι; Σίγουρα θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου σε μία ελληνική ομάδα. Αν αυτός είναι ο Φιλαθλητικός, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης… Λέμε όλες τις ομάδες τώρα… Εδώ ξεκίνησα, εδώ θέλω να τελειώσω».