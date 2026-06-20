Γερμανού για Ρία Ελληνίδου: “Σε κάποιους η άποψη για τον σύντροφό της ακούστηκε εξαιρετικά ομοφοβική”

Θέση για τα όσα είπε η Ρία Ελληνίδου στα MAD VMA 2026 πήρε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της “Καλύτερα δεν γίνεται”, στον ALPHA.

Υπενθυμίζεται ότι, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι δεν θα άφηνε μόνο τον σύντροφό της στο σπίτι με άντρα, με την παρουσιάστρια να λέει πως αρχικά βρήκε κάπως χαριτωμένη τη δήλωση αυτή.

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Ωστόσο σε δεύτερη ανάγνωση και μετά από συζήτηση που είχε η Ναταλία Γερμανού με τον φίλο και συνεργάτη της, Παναγιώτη Ραφαηλίδη, θεώρησε ότι πρόκειται για μια στερεοτυπική άποψη.

«Σε κάποιους αυτή η άποψη ακούστηκε εξαιρετικά ομοφοβική. Σε κάποιους άλλους φάνηκε μια άποψη χαριτωμένη… Όλοι λέμε ό,τι γουστάρουμε και όλοι κρινόμαστε από αυτά που λέμε. Απλώς να πω ότι κι εγώ, έκλεινα στο ότι δεν έγινε και κάτι, και ότι είναι κάπως χαριτωμένη μέχρι που μου έβαλε ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης στο μυαλό την παράμετρο αυτή, που δεν είχα σκεφτεί.

Ότι είναι λίγο στερεοτυπικό να υπαινίσσεσαι έστω, ότι ένας ομοφυλόφιλος άντρας, αν τον αφήσεις με έναν υπεργκόμενο όπως ο Αλεξάνδρου, θα του την πέσει οπωσδήποτε, διότι ο οποιοδήποτε γκέι άντρας έχει το μυαλό του μόνο σε αυτό. Ε, δεν είναι έτσι ρε φίλε» είπε η Ναταλία Γερμανού.