Άννα Βίσση: Το ευχαριστήριο μήνυμα από τη Νέα Υόρκη για την βράβευση του “Όλα για Όλα” ως τραγούδι της χρονιάς στα MAD VMA (βίντεο)

Μια από τις μεγάλες νικήτριες των φετινών MAD Video Music Awards ήταν η Άννα Βίσση, καθώς ο τραγούδι της «Όλα για όλα» αναδείχθηκε «Τραγούδι της Χρονιάς» έπειτα από την ψήφο του κοινού.

Η Ελληνίδα σταρ μπορεί να έλειπε από την τελετή, αλλά ευχαρίστησε το κοινό της μέσω βίντεο που έστειλε από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται αυτές τις μέρες

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«Καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Πολύ χαίρομαι που έμαθα πως το “Όλα για όλα” κέρδισε την αγάπη σας φέτος. Είναι ένα τραγούδι που πιστεύω ότι ο καθένας μας μέσα από συγκεκριμένους στίχους βρίσκει κάτι για τον εαυτό του», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια. Στη συνέχεια στάθηκε ιδιαίτερα στον στίχο «Το πρόβλημά μου είμαι εγώ, εγώ είμαι και η λύση», εξηγώντας πως πρόκειται για ένα μήνυμα αυτογνωσίας, αυτοπεποίθησης και προσωπικής δύναμης.

Η Άννα Βίσση περνά χρόνο στην αμερικανική μεγαλούπολη, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τους δύο εγγονούς της, Νέστορα και Νίκο, με τους οποίους διατηρεί ιδιαίτερα στενή σχέση. Μάλιστα, η τραγουδίστρια έχει μοιραστεί στιγμές από την καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη μέσα από τα social media, ενώ βρέθηκε και σε αγώνα των New York Knicks, απολαμβάνοντας οικογενειακές στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στην Ελλάδα, με τους θαυμαστές της να περιμένουν ήδη τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στις 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές βραδιές της χρονιάς.

