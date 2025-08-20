Φωτεινή Δάρρα: Η κόρη της πήγε στο Λονδίνο για να σπουδάσει μιούζικαλ – Η ανάρτηση για το νέο της ξεκίνημα

Με ανάμεικτα συναισθήματα χαράς και συγκίνησης, η Φωτεινή Δάρρα ταξίδεψε στο Λονδίνο για να συνοδεύσει την κόρη της, Ρωξάνη, η οποία ξεκινά ένα νέο, σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της. Η νεαρή κοπέλα θα πραγματοποιήσει τις σπουδές της στο μιούζικαλ, ένα όνειρο που η γνωστή ερμηνεύτρια βλέπει να γίνεται πραγματικότητα.

Η Φωτεινή Δάρρα, βαθιά συγκινημένη από αυτή τη νέα αρχή, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την αγγλική πρωτεύουσα.

«Φέρνοντας την κόρη μου στο Λονδίνο για να κάνει αυτό που αγαπάει τόσο, ένιωσα την ίδια συγκίνηση που ένιωθα όταν ερχόμουν για να σπουδάσω κι εγώ μιούζικαλ.

Το ίδιο διάλεξε να κάνει και η Ρωξάνη φέτος με παιδιά από την Αγγλία αλλά και από όλο τον πλανήτη. Της εύχομαι να κάνει αυτό που θέλει και κυρίως να είναι ευτυχισμένη. Εδώ ή οπουδήποτε στον κόσμο την ευχαριστεί. Να το κάνει εκεί που θα αναγνωριστεί περισσότερο, εκεί που θα βρει ομοίους και καλύτερους (γιατί από τους καλύτερους μαθαίνουμε!), εκεί που θα αγαπηθεί και θα αγαπήσει.

Σε ευχαριστώ Ρωξάνη που είσαι εδώ για να μου υπενθυμίζεις και τα δικά μου όνειρα! Για σένα και για μένα. Και να θυμάσαι πως η Ελλάδα είναι μέσα μας, όπου κι αν ταξιδέψουμε.

P.S Ευχαριστώ τους φίλους μου που είναι εδώ για να μοιραστούν την ευτυχία μου», έγραψε η Φωτεινή Δάρρα στη λεζάντα.