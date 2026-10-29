Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη ο ελληνικός τελικός – Οι ημερομηνίες για τα τρία σόου

Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δύο ημιτελικών και του μεγάλου εθνικού τελικού για τη Eurovision 2027, με τη Θεσσαλονίκη να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά τη διοργάνωση «Sing for Greece».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ, οι τρεις μουσικές βραδιές θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο του 2027 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, από όπου θα αναδειχθούν ο καλλιτέχνης και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό, με τη συμμετοχή έως 20 υποψήφιων τραγουδιών.

Eurovision 2027: Οι ημερομηνίες των δύο ημιτελικών και του τελικού

Το πρόγραμμα του «Sing for Greece 2027» διαμορφώνεται ως εξής:

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2027: Πρώτος ημιτελικός

Πρώτος ημιτελικός Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2027: Δεύτερος ημιτελικός

Δεύτερος ημιτελικός Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2027: Μεγάλος εθνικός τελικός

Οι δύο ημιτελικοί θα φιλοξενήσουν συνολικά έως 20 τραγούδια, από τα οποία θα προκύψουν οι 12 συμμετοχές που θα διαγωνιστούν στον τελικό.

Το κοινό θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία επιλογής, καθώς οι προκρίσεις από τους ημιτελικούς θα προκύψουν αποκλειστικά από την ψηφοφορία των τηλεθεατών.

Στον μεγάλο τελικό, η ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής θα γίνει με συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών.

Γιατί επιλέχθηκε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η απόφαση της δημόσιας τηλεόρασης να μεταφέρει τον εθνικό τελικό στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί μια αλλαγή για τη διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη συμπρωτεύουσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΡΤ επέλεξε το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ως χώρο φιλοξενίας των τριών ζωντανών σόου, επικαλούμενη τις τεχνικές και παραγωγικές δυνατότητες των εγκαταστάσεών του.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η επιλογή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής», καθώς ο εξοπλισμός, οι υποδομές και η χωρητικότητά του μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των τριών απαιτητικών τηλεοπτικών βραδιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX, δίνοντας τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να παρακολουθήσουν τη διαδικασία επιλογής της ελληνικής συμμετοχής.

Πώς θα επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά, επταμελής επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί και θα επιλέξει έως 20 τραγούδια για τη συμμετοχή στους δύο ημιτελικούς.

Στη συνέχεια, το τηλεοπτικό κοινό θα επιλέξει τα 12 τραγούδια που θα προκριθούν στον μεγάλο τελικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην τελική βραδιά της 13ης Φεβρουαρίου, το αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τρεις διαφορετικές ψηφοφορίες:

50%: Ψήφος τηλεοπτικού κοινού

Ψήφος τηλεοπτικού κοινού 25%: Ελληνική κριτική επιτροπή

Ελληνική κριτική επιτροπή 25%: Διεθνής κριτική επιτροπή

Με αυτόν τον τρόπο θα αναδειχθεί η συμμετοχή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό του Μαΐου.

Μέχρι την 1η Νοεμβρίου οι συμμετοχές για το Sing for Greece 2027

Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των τραγουδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες και δημιουργοί μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, στις 23:59.

Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΕΡΤ, όπου είναι διαθέσιμοι οι αναλυτικοί όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την επίσημη σελίδα του Sing for Greece 2027.

Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η Eurovision 2027

Ο 71ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, τον Μάιο του 2027.

Οι δύο ημιτελικοί της Eurovision έχουν προγραμματιστεί για τις 11 και 13 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 15 Μαΐου.

Η ελληνική συμμετοχή θα γίνει γνωστή στις 13 Φεβρουαρίου, όταν ολοκληρωθεί ο εθνικός τελικός στη Θεσσαλονίκη.

Η διοργάνωση του «Sing for Greece 2027» αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων της Eurovision, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί τον πρώτο σταθμό της ελληνικής διαδρομής προς τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.