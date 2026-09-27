Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν τραγουδούσε το «Τρένο» της Άννας Βίσση και έκλαιγε – Βίντεο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης στο παρελθόν είχε κάνει μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας με αφορμή τη χθεσινή συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Συγκεκριμένα, έλαβε χώρα πριν από περισσότερα από 20 χρόνια όταν ο τραγουδιστής είχε βρεθεί στο πλατό του πρώτου “Fame Story”, λίγο μετά την πρεμιέρα του talent show στον ΑΝΤ1 το 2002.

Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγούδησε το “Τρένο” της Άννας Βίσση, και από την αρχή της ερμηνείας του ήταν εμφανές πως οι στίχοι του τραγουδιού τον είχαν αγγίξει ιδιαίτερα, ενώ μάλιστα στη συνέχεια λύγισε μπροστά στις κάμερες. Ο τραγουδιστής σταμάτησε για λίγο να τραγουδά, ενώ σήκωσε το χέρι του στο πρόσωπό του προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

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Ο λόγος που η συγκεκριμένη ερμηνεία του επανήλθε στο προσκήνιο ήταν μετά από τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και θέλησε να τον τιμήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεκριμένα, μίλησε με συγκίνηση για τον τραγουδιστή και στη συνέχεια ερμήνευσε το «Τρένο», αποκαλύπτοντας πως τον είχε δει στο παρελθόν να κλαίει όταν το τραγουδούσε.