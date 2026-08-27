Δημήτρης Κόκοτας: Συγκλονίζει ο Φοίβος για την απώλεια του τραγουδιστή – “Σημάδεψε τη ζωή μου”

Ο Φοίβος, ο γνωστός συνθέτης, αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα με έναν ιδιαίτερα προσωπικό τρόπο μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν βρίσκονταν ακόμη στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας. Από τότε δημιούργησαν μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια της συνεργασίας και εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία.

Στην ανάρτησή του ο Φοίβος έκανε αναφορά στις αμέτρητες ώρες που περνούσαν μαζί στην Κηφισιά, τις συζητήσεις, τα γέλια, τις επισκέψεις στο στούντιο αλλά και τις βόλτες τους στη θάλασσα.

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Παράλληλα, μιλώντας για τον χαρακτήρα του Δημήτρη Κόκοτα, ο Φοίβος περιέγραψε έναν άνθρωπο αυθεντικό, δοτικό και ιδιαίτερα καλό, τονίζοντας πως για εκείνον ήταν πάνω απ’ όλα ένας πραγματικός φίλος.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

“Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική… αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους.

Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει.

Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά σε σύγκριση με όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι.

Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή.

Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας.

Καλό σου ταξίδι, φίλε μου.

Σ’ ευχαριστώ για όλα.

Φοίβος”.