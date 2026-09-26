Μαριάννα Κιμούλη: “Παλαιότερα έλεγα ότι δεν θέλω να γίνω μητέρα – Τώρα σκέφτομαι και την υιοθεσία”

Η Μαριάννα Κιμούλη παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο. Η ηθοποιός και κόρη του Γιώργου Κιμούλη αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει την δική της οικογένεια.

Η δημιουργία οικογένειας είναι κάτι που έχει περάσει από το μυαλό σου; Θα ήθελες κάποια στιγμή να γίνεις μητέρα;

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Πιστεύω πολύ στην οικογένεια. Έχω περάσει από πάρα πολλές φάσεις σε σχέση με αυτό. Παλαιότερα έλεγα ότι δεν θέλω. Μετά πέρασα μια περίοδο που έλεγα ότι θέλω. Αυτή τη στιγμή έχω πει ότι, προς το παρόν, με αφορά περισσότερο η δουλειά μου. Θα δούμε.

Γιατί έχει αρχίσει να με απασχολεί πολύ και το σε τι κόσμο θα φέρω αυτό το παιδί, αν κάποια στιγμή αποφασίσω να γίνω μαμά. Ή ακόμη και το αν θα αποφασίσω να υιοθετήσω. Είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση.

Άρα η υιοθεσία υπάρχει πραγματικά ως ενδεχόμενο στο μυαλό σου;

Ναι, υπάρχει. Υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά αυτή τη στιγμή που έχουν αυτή την ανάγκη. Οπότε σκέφτομαι και το εξής: το να φέρω εγώ ένα καινούργιο παιδί σε έναν κόσμο που, με όλα αυτά που συμβαίνουν και όσα ενδεχομένως έρχονται. μάλλον δεν θα είναι εύκολο, σε σχέση με το να δώσω μια οικογένεια σε ένα παιδί που ήδη υπάρχει και την έχει ανάγκη. Για μένα, λοιπόν, και η υιοθεσία είναι μια πιθανότητα.