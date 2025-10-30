Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς: Πέθανε στα 42 του ο ηθοποιός από τη θρυλική σειρά «Ο πρίγκιπας του Bel Air»

Θλίψη στον κόσμο της τηλεόρασης, καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς Τζούνιορ, του ηθοποιού που υποδύθηκε τον νεαρό Γουίλ Σμιθ στην εμβληματική σειρά των 90’s, «Ο πρίγκιπας του Bel Air. Ο ίδιος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών την Τετάρτη (29.10.2025), ύστερα από καρδιακή προσβολή.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε στο TMZ η μητέρα του, Ρενέ Τράις, η οποία βύθισε στο πένθος τους θαυμαστές της σειράς. Ο άτυχος άνδρας υπέστη την μοιραία καρδιακή προσβολή μέσα στο σπίτι του στο Μέριλαντ.

Η μητέρα του αποκάλυψε πως η υγεία του Φλόιντ Μάγιερς είχε επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς ο 42χρονος είχε υποστεί άλλα τρία καρδιακά επεισόδια, τα οποία τελικά οδήγησαν στον πρόωρο θάνατό του.

Μάλιστα, όπως σημείωσε η Ρενέ Τράις, είχε μιλήσει με τον γιο της μόλις το προηγούμενο βράδυ, καθιστώντας τον θάνατό του ακόμα πιο ξαφνικό και αδόκητο. Το 2023, ο Μάγιερς είχε επίσης αποκαλύψει ότι είχε πέσει σε κώμα για μία ολόκληρη εβδομάδα.

Ποιος ήταν ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς

Αν και ο ρόλος του ως παιδί στη σειρά «Ο πρίγκιπας του Bel Air» ήταν αυτός που τον έκανε γνωστό, ο Φλόιντ Ρότζερ Μάγιερς Τζούνιορ είχε επίσης εμφανιστεί σε άλλες σειρές όπως τα «The Jacksons: An American Dream» και «Young Americans».

Η καριέρα του στην υποκριτική σταμάτησε ουσιαστικά μετά το 2000, όπου στη συνέχεια ίδρυσε την εταιρεία Fellaship Mens Group, ενώ ήταν και ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που ειδικεύεται στον καθαρισμό αεραγωγών και αεραγωγών στεγνωτηρίου.