Μύκονος: Ξυλοκόπησαν Βρετανό τουρίστα που κλώτσησε τη γάτα του (βίντεο)
Ακολούθησε έντονος καυγάς έξω από μίνι μάρκετ
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε Βρετανός τουρίστας στη Μύκονο, στην περιοχή της Φάμπρικας, ο οποίος κλώτσησε τη γάτα του.
Συγκεκριμένα, ο Βρετανός τουρίστας φέρεται να κλώτσησε τη γάτα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ αλλά και ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.
Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν άτομα που αντέδρασαν στην καταγγελλόμενη κακοποίηση της γάτας κινήθηκαν εναντίον του τουρίστα, ενώ στη συμπλοκή ενεπλάκησαν στη συνέχεια και φίλοι του.
Μέσα σε λίγα λεπτά επικράτησε μεγάλη ένταση έξω από το κατάστημα, με τους εμπλεκομένους να ανταλλάσσουν χτυπήματα.
Παρά την ένταση της συμπλοκής, ύστερα από λίγη ώρα τα πνεύματα ηρέμησαν και το επεισόδιο έληξε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός από τον καυγά.
πηγή στην Google
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