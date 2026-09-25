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ΕΛΛΑΔΑ

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο BLUE CARRIER 2 – Μεταβαίνει και ελικόπτερο

Επιχειρούν τέσσερα θαλάσσια μέσα

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο BLUE CARRIER 2 – Μεταβαίνει και ελικόπτερο
DEBATER NEWSROOM

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο, εν πλω, με 29 επιβαίνοντες βόρεια της νήσου Μύκονος, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026 περίπου στις 09:00, ως συνδρομή στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα και συγκεκριμένα:
Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν τα 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη (τύπου RAFNAR) από Σύρο και Λαύριο και μεταβαίνουν 2 Πυροσβεστικά πλοία από Πειραιά.

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Επίσης μετέβει στη πυρκαγιά και ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την επόπτευσή της.

Καθ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP.

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