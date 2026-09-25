Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά στο BLUE CARRIER 2 – Μεταβαίνει και ελικόπτερο

Ενισχύονται οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο, εν πλω, με 29 επιβαίνοντες βόρεια της νήσου Μύκονος, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026 περίπου στις 09:00, ως συνδρομή στο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Το Πυροσβεστικό Σώμα έχει διαθέσει συνολικά 4 θαλάσσια μέσα και συγκεκριμένα:

Αυτή τη στιγμή, επιχειρούν τα 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη (τύπου RAFNAR) από Σύρο και Λαύριο και μεταβαίνουν 2 Πυροσβεστικά πλοία από Πειραιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης μετέβει στη πυρκαγιά και ένα ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, για την επόπτευσή της.

Καθ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από αεροσκάφος επιτήρησης και καταγραφής δεδομένων ISR τύπου Diamond 62 MPP.