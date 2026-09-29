Τέμπη: Στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για παράβαση καθήκοντος

Ο πρώην υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, έγινε δεκτή η εισήγηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα).

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Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και η απομάκρυνση υλικών από το σημείο, ενέργειες που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση και συνδέονται με την προσπάθεια διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί την κατηγορία και έχει υποστηρίξει ότι δεν έδωσε εντολή για την αλλοίωση του χώρου.

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα σήμερα, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του απορρήτου και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της μοιραίας βάρδιας, κατά την 34η συνεδρίαση της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, που διεξάγεται στη Λάρισα.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο διέταξε άμεση άρση του απορρήτου και έλεγχο της κάρτας SIM, καθώς και των διαδικτυακών εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησε ο σταθμάρχης, πότε πραγματοποιήθηκαν οι επικοινωνίες και ποιοι επικοινώνησαν μαζί του. Στο πλαίσιο της πραγματογνωμοσύνης θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από και προς τη συσκευή.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις μελών της οικογένειας Καρασάββα. Οι γονείς και τα αδέλφια του θύματος ζήτησαν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων, ώστε, όπως ανέφεραν, να μην επαναληφθεί αντίστοιχη τραγωδία.

Κατά τις καταθέσεις τους αναφέρθηκαν στην παντελή, όπως υποστήριξαν, απουσία μέτρων ασφαλείας, αλλά και στις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί από την πολιτική ηγεσία σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μετακινήσεων.

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Στη συνέχεια κατέθεσε ο κ. Χατζηχαραλάμπους, πατέρας θύματος. Όπως και η μητέρα του Καρασάββα, ζήτησε να πληροφορηθεί τι προκάλεσε τη φωτιά μετά τη σύγκρουση, καθώς, σύμφωνα με όσα ανέφερε, στην ιατροδικαστική έκθεση που παρέλαβε αναφέρεται ως αιτία θανάτου η «πλήρης απανθράκωση».

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας, εκφράζοντας παράλληλα την απαίτησή τους για δικαιοσύνη και δικαίωση για τα παιδιά τους.