Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου στο οχηματαγωγό πλοίο BLUE CARRIER 2, εν πλω, με 29 επιβαίνοντες βόρεια της νήσου Μύκονος.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026 περίπου στις 09:00.

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Κινητοποιήθηκαν 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη, από Σύρο και Λαύριο καθώς και 1 Πυροσβεστικό πλοίο από Πειραιά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι επιβάτες έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του φορτηγού-οχηματαγωγού αντιμετωπίζεται προς το παρόν από το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού:

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση περιστατικού πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κατάστρωμα του Φορτηγού – Οχηματαγωγού (Φ/Γ – Ο/Γ) πλοίου «BLUE CARRIER 2», σημαίας Ελλάδας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Κατάσταση Επιβαινόντων:

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα (28 μέλη πληρώματος και 1 επιβάτης) και μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 ΙΧ οχήματα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

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Επιχειρησιακά Μέσα & Δυνάμεις Συνδρομής :

Στο σημείο επιχειρούν και σπεύδουν αυξημένες δυνάμεις κατάσβεσης και παροχής συνδρομής:

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4 Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ)

1 Περιπολικό Πλοίο Σκάφος (ΠΠΛΣ)

2 Ταχύπλοα σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

1 Πυροσβεστικό Πλοίο

2 Ρυμουλκά (Ρ/Κ)

Ιδιωτικά σκάφη και παραπλέοντα πλοία

Κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.), το οποίο μεταβαίνει στο σημείο κατόπιν σχετικής εντολής για τη συνδρομή των επιχειρήσεων.

Καιρικές Συνθήκες:

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Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Οι ενέργειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνεχίζονται.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.