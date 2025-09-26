Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στον καλλιτεχνικό και διαδικτυακό χώρο μετά την απόλυση του κωμικού Πάρι Ρούπου από την Pizza Fan. Η εταιρεία διέκοψε τη συνεργασία της μαζί του, αντιδρώντας σε σχόλια που έκανε ο κωμικός για την ελληνική σημαία κατά τη διάρκεια stand-up παράστασής του, τα οποία πολλοί θεώρησαν προσβλητικά.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας και σχολιάστηκε το πρωί της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega. Η Φαίη Σκορδά τοποθετήθηκε επί του ζητήματος, εστιάζοντας στην αρχική επιλογή της εταιρείας να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο κωμικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Πάρις Ρούπος: Η Pizza Fan τον απέλυσε μετά τα σχόλιά του για την ελληνική σημαία – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η παρουσιάστρια τόνισε πως ήταν λάθος εξ’ αρχής η επιλογή της Pizza Fan να επιλέξει έναν κωμικό που έχει γνωστή αντιφασιστική δράση και σατιρική διάθεση, καθώς οι απόψεις του ήταν ήδη δημόσιες και θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη.

«Το θέμα είναι αν μπορεί ένας stand up comedian να λέει ό,τι θέλει από όποια πλευρά κι αν είναι. Είναι αυτονόητη η απάντηση. Και το άλλο θέμα είναι αν η εταιρεία ήξερε με ποιον συνεργαζόταν επί της ουσίας. Είναι καλός και λίγο ψιλογελάμε, ναι, κάνουμε συνεργασία και πληροί τις απαιτήσεις μας, αλλά πραγματικά ταιριάζει στο προφίλ μας, στην αισθητική μας, στον συντηρητισμό μας, ελληνικό σπίτι…», είπε η Φαίη Σκορδά.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: