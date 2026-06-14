Ναύπακτος: Πράξη προσφοράς με δωρεά υπερσύγχρονου ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ

Ο Σπύρος Μαχαίρας έκανε ένα σημαντικό δώρο για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών της Ναυπάκτου, ο οποίος δώρισε ένα ολοκαίνουργιο ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Μιλώντας στο Nafpaktianews.gr, ο κ. Μαχαίρας είπε ότι η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής αποτελούσε έναν στόχο που είχε εδώ και καιρό να υλοποιήσει, ενώ εξέφρασε την ικανοποίηση του που το νέο ασθενοφόρο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στους κατοίκους της Ναυπακτίας και της Δωρίδας.

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Έχει ήδη ενταχθεί το νέο όχημα στον στόλο του ΕΚΑΒ και βρίσκεται καθημερινά στην υπηρεσία των πολιτών, όπου ενισχύει τις δυνατότητες άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά.

Η σημαντική αυτή δωρεά έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης και διακομιδής ασθενών στην ευρύτερη περιοχή, όπου οι μεγάλες αποστάσεις και οι αυξημένες ανάγκες καθιστούν αναγκαία τη διαρκή ενίσχυση του στόλου με σύγχρονα και αξιόπιστα μέσα. Παράλληλα, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη κοινωνικής προσφοράς, με άμεσο όφελος για την τοπική κοινωνία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.