Ευλαμπία Ρέβη & Γιώργος Κουρδής: Κλιμακώνεται η διαμάχη τους με τον ΣΚΑΪ – Το νέο εξώδικο

Σε απόλυτη ένταση βρίσκεται η νομική και εργασιακή διαμάχη ανάμεσα στους δημοσιογράφους Ευλαμπία Ρέβη και Γιώργο Κουρδή και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Η σύγκρουση κλιμακώθηκε μετά την απόφαση του καναλιού να ορίσει τον ηθοποιό Γιάννη Τσιμιτσέλη ως συντονιστή στην εκπομπή τους «Όπου υπάρχει Ελλάδα», μία κίνηση που οι δημοσιογράφοι θεώρησαν υποβάθμιση του ρόλου τους.

Νέο εξώδικο από τους δημοσιογράφους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τάσου Τεργιάκη στο «Πρωινό», η διαμάχη έφτασε σε νέο σημείο κορύφωσης.

Ενώ σήμερα λήγει το εξώδικο-τελεσίγραφο του ΣΚΑΪ προς τους δύο παρουσιαστές, ζητώντας τους να απαντήσουν στις αντιπροτάσεις του σταθμού, ο Γιώργος Κουρδής και η Ευλαμπία Ρέβη απάντησαν ήδη χθες, Τρίτη (14/10), με νέο εξώδικο προς το κανάλι.

Στο εξώδικο αυτό, οι δημοσιογράφοι καταγγέλλουν «ψυχολογική εξόντωση, επαγγελματική υποβάθμιση και απαξίωση, επαγγελματική βλάβη και εργασιακή κακομεταχείριση».

Η πλευρά των δημοσιογράφων, δια στόματος του συνηγόρου τους, κ. Νίκου Αγαπηνού, υποστηρίζει σθεναρά ότι τα δύο έγγραφα που έχουν υπογραφεί με τον ΣΚΑΪ —το ιδιωτικό συμφωνητικό και η σύμβαση αορίστου χρόνου— είναι αλληλένδετα.

Και στις δύο συμβάσεις, όπως τόνισε ο κ. Αγαπηνός μιλώντας στην εκπομπή «Buonjorno», αναφέρεται σαφώς πως η Ρέβη και ο Κουρδής είναι παρουσιαστές καθημερινής εκπομπής, γεγονός που δεν ισχύει πλέον με την αλλαγή του ρόλου τους.

Ο κ. Αγαπηνός τόνισε πως ο ΣΚΑΪ προσπάθησε να προκαλέσει την οικειοθελή αποχώρηση των δύο δημοσιογράφων, ενώ ξεκαθάρισε πως τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν αγωγές κατά του σταθμού.

Επιπλέον, ο Γιώργος Κουρδής ζητά να αποζημιωθεί για την 30ετή προϋπηρεσία που του αναγνώρισε ο ΣΚΑΪ από τον προηγούμενο σταθμό του, τον Alpha, στοιχείο που καθιστά την υπόθεση ακόμα πιο περίπλοκη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: