Εύη Σαλταφερίδου – Το βιογραφικό της παίκτριας του Exathlon

Η Εύη Σαλταφερίδου έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την συμμετοχή της στο Survivor Ελλάδα – Τουρκία, το οποίο έλαβε χώρα το 2018. Μετά την επιτυχημένη πορεία της καθώς στέκονταν στο ύψος κάθε απαιτητικού στίβου μάχης συμμετείχε και στο Survivor All Star, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό. Αποδέχθηκε την πρόταση να συμμετάσχει στο Exathlon αν και γνωρίζει ήδη ότι ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος, ωστόσο έρχεται με σκοπό να κατακτήσει το μεγάλο έπαθλο και να γυρίσει στην Ελλάδα νικήτρια.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία και η καταγωγή της

Η καταγωγή της είναι από την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Θεσσαλονίκη, στην οποία διαμένει μόνιμα και αποτελεί την αγαπημένη της πόλη. Όσον αφορά την ηλικία της Εύης Σαλταφερίδου είναι 35 ετών.

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό

Από μικρή ηλικία η Εύη Σαλταφερίδου ασχολείται με τον αθλητισμό, έχοντας δείξει από πολύ νωρίς την κλίση της. Μεγαλώνοντας πήρε την απόφαση να ασχοληθεί και επαγγελματικά με την γυμναστική, γι αυτό και τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως fitness coach. Η γυμναστική για εκείνη αποτελεί μία μορφή ψυχοθεραπείας, ενώ η πολύ καλή φυσική της κατάσταση αποτελούσε ένα από τα πιο ισχυρά όπλα της τόσο κατά την διάρκεια των δύο Survivor που έλαβε μέρος, όσο και στο Exathlon.

Η σχέση με τον Ηλία Γκότση

Στο παρελθόν υπήρξαν πολλές φήμες ότι η Εύη Σαλταφερίδου και ο Ηλίας Γκότσης είναι ζευγάρι. Ωστόσο, η φημολογούμενη σχέση τους αποδείχτηκε ότι ήταν μόνο φιλική, καθώς η ίδια σε δηλώσεις της στο περιοδικό “YouWeekly” είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: “Ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος που αν δεν τον είχα γνωρίσει στο παιχνίδι και δεν είχα αυτή την πολύ καλή σχέση μαζί του, ίσως τον έβλεπα ερωτικά. Είναι πολύ ωραίος άντρας, το αναγνωρίζω, περνάω τόσο ωραία μαζί του και τον θεωρώ σημαντικό στη ζωή μου, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα χαλούσα τη φιλία μας, γιατί με έχει στηρίξει σε πολλά”.

Ωστόσο η πολύ καλή φιλική τους σχέση μετά από ένα χρονικό διάστημα αποτέλεσε παρελθόν, καθώς κατά την διάρκεια της κοινής παραμονής τους στο Survivor All Star οι σχέσεις τους ψυχράνθηκαν. Μάλιστα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωινό μας» η Εύη Σαλταφερίδου είχε δηλώσει: “ Μίλησα και με τον Ηλία τον Γκότση, με προσπάθεια γιατί είναι πολύ στεναχωρημένος με αυτά που έχουν γίνει. Μου σήκωσε το τηλέφωνο απλά ήταν πιο λακωνικός, δεν ήταν η φιλία που μιλάμε. Εμένα αυτό είναι το παράπονό μου. Αν είχε γίνει οτιδήποτε με έναν φίλο μου θα περίμενα να βγει, να τον βρίσω αλλά να τα λύσουμε μαζί όχι με unfollow και μπηχτές. Δεν θα έριχνα μπηχτές και δεν θα φωτογράφιζα έναν άνθρωπο που ξέρω ότι δεν ξέρει. Θα έλεγα ότι έχω παράπονο από την Εύη για αυτόν τον λόγο. Τώρα δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχω μπει μέσα στο καζάνι. Το θέμα με τον Ηλία Μπόγδανο πρέπει να το λύσουν οι δυο τους”.

Ενώ η Εύη Σαλταφερίδου συμπλήρωσε λέγοντας: “ Μακάρι να βγει ο Ηλίας (Γκότσης) και να πει τι έχει συμβεί. Εγώ του το ζήτησα, γιατί αυτό με προσβάλλει. Του το ζήτησα σήμερα το πρωί γιατί έφαγα πάλι ένα κύμα hate χωρίς λόγο μετά τα χθεσινά στο Survivor και του τηλεφώνησα και του είπα «δεν είναι δυνατόν να με αντιμετωπίζει ο κόσμος λες και ήξερα» και του είπα «τουλάχιστον βγες και πες αυτά που έγιναν και ποιος συμμετείχε και ποιος όχι, πες ότι δεν γνώριζα, πες την αλήθεια”

Η σχέση με τον Κώστα Καραφώτη

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, τα ΜΜΕ είχαν ασχοληθεί ιδιαίτερα με την σχέση της με τον τραγουδιστή, Κώστα Καραφώτη. Αν και αποτελούσαν ένα άκρως ερωτευμένο και ταιριαστό ζευγάρι μετά από περίπου 2 χρόνια σχέσης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους οριστικά δίχως να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία του χωρισμού τους.