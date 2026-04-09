Ευγενία Σαμαρά: Ταξίδεψε στην μαγευτική Ισλανδία για το φετινό Πάσχα – Τα εντυπωσιακά στιγμιότυπα (vid)

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε φέτος να γιορτάσει το Πάσχα με έναν εναλλακτικό τρόπο, ταξιδεύοντας μέχρι την παγωμένη αλλά μαγευτική Ισλανδία. Η γνωστή ηθοποιός άφησε πίσω της τα καθιερωμένα έθιμα για να εξερευνήσει την άγρια ομορφιά και τα μοναδικά τοπία του σκανδιναβικού βορρά.

Μέσα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media, οι διαδικτυακοί της φίλοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν σπάνια φυσικά φαινόμενα της περιοχής. Την παράσταση έκλεψαν οι εντυπωσιακοί θερμοπίδακες, οι οποίοι αποτέλεσαν το κεντρικό αξιοθέατο των εξερευνήσεών της κατά την πρώτη κιόλας ημέρα.

Διαβάστε επίσης: Ευγενία Σαμαρά: Εκτός ΕΡΤ μετά από 3 σεζόν – Τι συνέβη με το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει

«Αυθεντική παιδικότητα και έκπληξη. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα και έτσι θέλω να συνεχίσει η ζωή ολάκαιρη. Ανακαλύπτοντας την Ισλανδία μέρα πρώτη. Τι βλέπουμε; Πίδακες νερού aka γεωθερμικά φαινόμενα aka geysers.

Πώς λειτουργούν; Κάτω από τη γη υπάρχει μάγμα, ζεσταίνει το νερό και παγιδεύεται σε υπόγεια κανάλια, αυξάνεται η πίεση μέχρι το νερό να φτάσει σε σημείο βρασμού και μπουμ!», έγραψε η ηθοποιός στην λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram.

Η Ευγενία Σαμαρά είναι γνωστή λάτρης των ταξιδιών, επιλέγοντας συχνά εξωτικούς και ιδιαίτερους προορισμούς που μοιράζεται με τους ακολούθους της στα social media.

Αντί για τα συνηθισμένα τουριστικά μέρη, η αγαπημένη ηθοποιός προτιμά προορισμούς που έχουν κάτι το εξωτικό ή το άγριο, η Σρι Λάνκα, ο Καναδάς και η Ιορδανία.

Για εκείνη, τα ταξίδια δεν είναι μόνο για ξεκούραση, αλλά ένας τρόπος να γνωρίσει νέους ανθρώπους, να δοκιμάσει τοπικές γεύσεις και να ξεφύγει για λίγο από τις υποχρεώσεις της στην τηλεόραση και το θέατρο.