Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έζησε στιγμές αγωνίας στη Ρόδο – Τι συνέβη με το αυτοκίνητο



Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Ρόδο, έχοντας μαζί της τα παιδιά της.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από τα social media τι συνέβη, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.



Όπως έδειξε, τα ελαστικά του οχήματος παρουσίαζαν εμφανείς φθορές, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία. Το περιστατικό έγινε ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν στην εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου, με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου να αναφέρεται και στο σημείο όπου συνέβη, μια στενή γέφυρα.



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Η ίδια περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα επικίνδυνη, εκφράζοντας την ανακούφισή της που τελικά δεν υπήρξε κάποια σοβαρή εξέλιξη. Μάλιστα, θέλησε να διευκρινίσει πως το συγκεκριμένο όχημα ήταν ενοικιαζόμενο και δεν ήταν δικό της. Παράλληλα, σχολίασε την κατάσταση των ελαστικών, αναφέροντας πως πάνω σε αυτά αναγράφονταν οι χρονολογίες 2013 και 2019.



Η περιπέτεια φαίνεται πως την αναστάτωσε ιδιαίτερα, με την ίδια να παραδέχεται πως παραμένει σοκαρισμένη, κυρίως λόγω της παρουσίας του γιου της στο αυτοκίνητο.

«Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου… Ειλικρινά ευχαριστώ τον Θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της.

Σε άλλη δημοσίευση, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αναφέρθηκε στην Παναγία Τσαμπίκα, την οποία αποκάλεσε «Κυρά της Ρόδου», εκφράζοντας την πίστη της πως τους προστάτευσε ώστε να μην συμβεί κάτι χειρότερο.

