Η Εύα Φούσκα πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Οκτωβρίου, από το μαιευτήριο των βορείων προαστίων. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, γνωστή από τη συνεργασία της με τον Τάσο Δούση στην εκπομπή «Εικόνες», αποχώρησε μαζί με τον σύζυγό της, Χρήστο Χατζηνάσιο και τον καρπό του έρωτά τους.

Η Εύα Φούσκα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Η νεογέννητη θα πάρει το όνομα Σοφία, ξεκινώντας έτσι την ιστορία της στη διάσημη οικογένεια.

Κατά την αναχώρησή τους, ο Χρήστος Χατζηνάσιος ήταν συνεχώς στο πλευρό της συζύγου του, πανευτυχής για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους.

Ωστόσο, το ζευγάρι δεν ήταν μόνο, καθώς την ευτυχία τους μοιράστηκαν και οι νέοι παππούδες, ο σπουδαίος συνθέτης Γιώργος Χατζηνάσιος και η σύζυγός του, Μαρία Χατζηνάσιου, οι οποίοι ήταν εξίσου συγκινημένοι και πανευτυχείς για την εγγονή τους.