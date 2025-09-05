«Exathlon»: Η αμοιβή που παίρνουν οι παίκτες κάθε εβδομάδα – Με πόσα χρήματα πληρώνονται;

Το τηλεοπτικό τοπίο απέκτησε μια νέα νότα περιπέτειας με την πρεμιέρα του «Exathlon» στον ΣΚΑΪ. Αν και η παραγωγή και ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας, επιμένουν στον όρο «αθλητικό event», το κοινό δεν δυσκολεύτηκε να αναγνωρίσει το ύφος του «Survivor».

Μάλιστα, με το καστ να αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από παλαίμαχους παίκτες του Άγιου Δομίνικου, το Exathlon θυμίζει έντονα ένα «Survivor All Star».

Οι πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές των παικτών φούντωσαν τις συζητήσεις. Αρχικά, οι προτάσεις της παραγωγής φέρεται να κυμαίνονταν γύρω στα 5.000 ευρώ την εβδομάδα για κάθε διαγωνιζόμενο.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου είδους παραγωγές, οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε διαφορετικές συμφωνίες.

Πολλοί από τους παίκτες, ειδικά όσοι έχουν ήδη χτίσει μεγάλο όνομα και έχουν υψηλή τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα, φέρεται να ζήτησαν και να πέτυχαν υψηλότερες αμοιβές. Είναι απολύτως λογικό, καθώς η «αγορά» των ριάλιτι λειτουργεί ακριβώς όπως και στη showbiz και έτσι όσοι «πουλάνε» περισσότερο, εξασφαλίζουν και ένα καλύτερο οικονομικό deal.

Έτσι, το τελικό κασέ των παικτών διαφοροποιήθηκε, με κάποιους να αποσπούν σημαντικά μεγαλύτερα ποσά από το βασικό, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις μελλοντικές παραγωγές.

Η επιτυχία και η αναγνωρισιμότητα από προηγούμενες συμμετοχές αναγνωρίζεται πλέον και οικονομικά, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνουν όλοι οι παίκτες το ίδιο ποσό, όπως για παράδειγμα ο Στάθης Σχίζας με τον Γιάννη Κέλι.