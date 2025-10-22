Η Ζόζεφιν φαίνεται πως είναι η επικρατέστερη τραγουδίστρια για να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγουδίστρια βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις, με το ενδεχόμενο να ταξιδέψει στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο να είναι πλέον ορατό.

Όπως αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, οι επαφές ανάμεσα στη Ζόζεφιν και την κυπριακή αποστολή βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, καθιστώντας την ως το επικρατέστερο πρόσωπο για το «εισιτήριο» του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ζόζεφιν: Τα πρώτα λόγια μετά τον πνιγμό της γιαγιάς της – «Είμαι καλά τώρα, ευχαριστώ πολύ»

Η είδηση έρχεται να επιβεβαιώσει την έντονη επιθυμία της Ζόζεφιν να συμμετάσχει στον διαγωνισμό, κάτι που είχε εκφράσει δημόσια πριν από λίγους μήνες.

«Πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω. Θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ζόζεφιν έχει ξαναβρεθεί κοντά στη σκηνή της Eurovision, καθώς το 2014 ήταν υποψήφια για την εκπροσώπηση της Ελλάδας με το τραγούδι «Dancing Night».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: