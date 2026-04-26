Προσωρινά μέτρα στήριξης vs μόνιμες λύσεις: Σε περιόδους κρίσης τι ωφελεί περισσότερο την αγορά;
Καλλιόπη Ταχτσόγλου: «Η επιτυχία της Μαρούσκας μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο – Ένα ρολάκι έπαιξα»

«Όπου πηγαίνω δηλαδή θα με δείχνουν με το δάχτυλο;»

Καλλιόπη Ταχτσόγλου: «Η επιτυχία της Μαρούσκας μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο – Ένα ρολάκι έπαιξα»
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:51

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η Καλλιόπη Ταχτσόγλου, παραχωρώντας μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε» της ΕΡΤ.

Η σπουδαία ηθοποιός, που ταυτίστηκε στη συνείδηση του κοινού με την εμβληματική Ρωσίδα οικιακή βοηθό στους «Δυο Ξένους», μίλησε για το τίμημα της αναγνωρισιμότητας και τη σχέση αγάπης-μίσους με την τηλεόραση.

Η «κατάρα» της τηλεοπτικής επιτυχίας

Παρά την τεράστια αποδοχή του ρόλου της, η ηθοποιός αποκάλυψε πως η δημοφιλία της τηλεόρασης λειτούργησε ανασταλτικά για την καλλιτεχνική της πορεία στο θέατρο.

«Η τηλεόραση μου έκλεισε τις πόρτες στο θέατρο. Μετά τη “Μαρούσκα”, δεν με καλούσε κανένας για δουλειά, θεωρώντας προφανώς πως είχα τυποποιηθεί στον συγκεκριμένο ρόλο», εξήγησε η ίδια.

Από τον αιφνιδιασμό στον εκνευρισμό

Περιγράφοντας τις στιγμές της μεγάλης δόξας, η ηθοποιός θυμήθηκε τον αρχικό της αιφνιδιασμό από τις αντιδράσεις του κόσμου στους δρόμους. «Στην αρχή δεν καταλάβαινα γιατί κορνάρανε ή γιατί γίνονταν τρακαρίσματα. Όταν συνειδητοποίησα ότι όλα γίνονταν για ένα “ρολάκι”, άρχισα να εκνευρίζομαι που με έδειχναν παντού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι αγρίμι, το παν είναι η ελευθερία μου»

Με μια πορεία 40 ετών στον χώρο της υποκριτικής, η Καλλιόπη Ταχτσόγλου ξεκαθάρισε πως η μεγάλη της αγάπη παραμένει το «σανίδι», ενώ η τηλεόραση της χάρισε μόνο την αγάπη των ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στο θέατρο.

«Το ελληνικό σύστημα με σεβάστηκε γιατί δεν είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Είμαι εκρηκτικός χαρακτήρας, ένα αγρίμι που πάνω από όλα βάζει την προσωπική του ελευθερία», κατέληξε, δίνοντας το στίγμα της ισχυρής προσωπικότητας που την ακολουθεί σε όλη της τη διαδρομή.

