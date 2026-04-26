Ρουμανία: Νέα θραύσματα από drone κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Το υπουργείο Αμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι και νέα θραύσματα από drone βρέθηκαν στο ρουμανικό έδαφος, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, την επομένη της συντριβής ενός drone στο έδαφος της Ρουμανίας κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης.

Ομάδα πυροτεχνουργών αναπτύχθηκε στο σημείο και επιβεβαίωσε την παρουσία εκρηκτικού μηχανισμού, έγινε γνωστό από την ίδια πηγή. «Το εκρηκτικό φορτίο εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενο τρόπο επί τόπου», ενώ ομάδα ειδικών του υπουργείου Αμυνας βρίσκεται στο σημείο για να αξιολογήσει τους κινδύνους του περιστατικού.

Το προηγούμενο drone που έπεσε χθες στο ρουμανικό έδαφος δεν προκάλεσε θύματα αλλά ζημίες σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία και την απομάκρυνση 200 κατοίκων από τα σπίτια τους.

Είναι η πρώτη φορά που θραύσματα από drone που πέφτουν στο έδαφος της Ρουμανίας, κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, που είδε επανειλημμένως τον εναέριο χώρο της να παραβιάζεται από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο 2022.

Μετά το χθεσινό περιστατικό, η υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας Οάνα Τόιου κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στο Βουκουρέστι και όπως δήλωσε αργότερα «ήταν η πρώτη φορά που αυτός δεν μπόρεσε να αρνηθεί κατηγορηματικά ότι το drone που εισχώρησε στους ρουμανικό εναέριο χώρο ανήκει στην Ρωσία».

Το 2025, η Ρουμανία υιοθέτησε νόμο που της επιτρέπει να καταρρίπτει τα drones που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, αλλά κανένα τέτοιο μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα.