Rolling Stones: «Κρυφά» clues για τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ

Τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ αναγγέλλουν οι Rolling Stones με μία νέα διαφημιστική καμπάνια.

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο κιθαρίστας Ρόνι Γουντ είχε προϊδεάσει για νέα δουλειά, λέγοντας στον Τύπο ότι το 2026 οι θαυμαστές θα κρατούν στα χέρια τους ένα καινούργιο άλμπουμ. Έπειτα, έκανε την εμφάνισή της μια αινιγματική καμπάνια από το alter ego τους, τους The Cockroaches.

Στις αρχές Απριλίου εντοπίστηκαν στο Λονδίνο πολλές μυστηριώδεις αφίσες οι οποίες έγραφαν απλώς The Cockroaches μαζί με έναν κωδικό QR.

Το συγκεκριμένο ψευδώνυμο έχουν οι Rolling Stones στο παρελθόν για να εμφανιστούν σε μυστικές συναυλίες και ο κωδικός QR οδήγησε τους θαυμαστές σε έναν ιστότοπο που έγραφε «Ποιοι στο… είναι οι Cockroaches;».

Ο Ρόνι Γουντ έχει φορέσει T shirt το οποίο έγραφε «Ποιος στο… είναι ο Μικ Τζάγκερ;».

Πρόσφατα, στον επίσημο λογαριασμό των Rolling Stones στο Instagram εμφανίστηκε μια σειρά από φωτογραφίες με διαφημιστικές πινακίδες σε διάφορα σημεία του κόσμου, όπως στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και στο Παρίσι της Γαλλίας.

Σε αυτές τις πινακίδες ξεχωρίζει το χαρακτηριστικό λογότυπο του συγκροτήματος, μαζί με μια φράση που επαναλαμβάνεται σε πολλές γλώσσες, αφήνοντας να εννοηθεί πως το νέο άλμπουμ πιθανότατα θα τιτλοφορείται Foreign Tongues.

Έχουν ήδη συμπληρωθεί περισσότερα από δύο χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το προηγούμενο άλμπουμ τους, Hackney Diamonds, το οποίο πολλοί κριτικοί θεώρησαν ως την κορυφαία δουλειά τους εδώ και δεκαετίες.

Το περασμένο καλοκαίρι, μάλιστα, κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως οι Stones βρίσκονταν στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω σε νέο υλικό στα Metropolis Studios, στο δυτικό Λονδίνο.