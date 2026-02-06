Eurovision 2026: Στην κορυφή ο Akylas για την εκπροσώπηση της Ελλάδας – Τι δείχνουν τα στοιχήματα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, με το ενδιαφέρον για την ελληνική συμμετοχή να κορυφώνεται. Τα τελευταία στοιχηματικά δεδομένα και οι διαδικτυακές ψηφοφορίες διαμορφώνουν πλέον μια σαφή εικόνα για τον καλλιτέχνη που προηγείται στην κούρσα για το εισιτήριο προς τη Βιέννη.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Eurovisionworld, ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» κατέχει την κορυφή των προτιμήσεων με το εντυπωσιακό 53%.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» συγκεντρώνοντας 21%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Marseaux με το κομμάτι «Χάνομαι» και ποσοστό 9%.

Η κυριαρχία των τριών αυτών καλλιτεχνών είναι εμφανής, καθώς οι υπόλοιπες συμμετοχές, όπως της Evangelia και του Zaf, κινούνται σε μονοψήφια ποσοστά.

Η ίδια τάση αποτυπώνεται και στις στοιχηματικές αποδόσεις, όπου ο Akylas προβάλλει ως το απόλυτο φαβορί με απόδοση 1.40. Ο Good Job Nicky ακολουθεί με 3.70, ενώ οι αποδόσεις για τη Marseaux και την Evangelia ανεβαίνουν στο 10.00 και 14.00 αντίστοιχα, τοποθετώντας τες σε σημαντική απόσταση από την κορυφή.

Η διαδικασία της ελληνικής επιλογής θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο Α’ Ημιτελικός με 14 καλλιτέχνες, ενώ την Παρασκευή θα ακολουθήσει ο Β’ Ημιτελικός με τις υπόλοιπες 14 συμμετοχές.

Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μετά από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, της ελληνικής και της διεθνούς.

Παρά το ισχυρό προβάδισμα του Akyla, οι ζωντανές εμφανίσεις στη σκηνή των ημιτελικών αναμένονται με ενδιαφέρον, καθώς είναι εκείνες που θα κρίνουν αν θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά ή αν θα υπάρξει κάποια μεγάλη ανατροπή λίγο πριν το τελικό «εισιτήριο» για την Αυστρία.