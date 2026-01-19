Eurovision 2026 – Sing for Greece: Τι δείχνουν τα στοιχήματα μετά την αποκάλυψη των 28 τραγουδιών

Οι διαδικασίες για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις στοιχηματικές αποδόσεις να παίρνουν «φωτιά» αμέσως μετά την παρουσίαση των 28 υποψήφιων τραγουδιών.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει μια ξεκάθαρη δυναμική για ορισμένους καλλιτέχνες, με τον Ακίλα να οδηγεί την κούρσα των προτιμήσεων. Το τραγούδι του «Ferto» φιγουράρει στην πρώτη θέση των προβλέψεων με ποσοστό νίκης 40% και απόδοση 1.85, γεγονός που του δίνει ένα ισχυρό προβάδισμα ασφαλείας έναντι των υπολοίπων διεκδικητών.

Στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων βρίσκεται ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», συγκεντρώνοντας 29% πιθανότητα νίκης και απόδοση 2.55.

Παρά την απόσταση από την κορυφή, η συμμετοχή του θεωρείται ιδιαίτερα υπολογίσιμη και αναμένεται να δώσει σκληρή μάχη στον δρόμο προς τον τελικό.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Marseaux με το «Χάνομαι», η οποία αν και κινείται στο 15%, διατηρεί μια σταθερή παρουσία στον στοιχηματικό χάρτη, αφήνοντας περιθώρια για πιθανές ανατροπές.

Σε ρόλο αουτσάιντερ εμφανίζονται η Evangelia με το «Parea» και ο Zaf με το «Asteio», οι οποίοι ποντάρουν στη δυναμική της ζωντανής εμφάνισης για να αλλάξουν τα δεδομένα.

Η διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου μας στη Βιέννη ξεκινά την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου με τον Α’ Ημιτελικό, ενώ την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσει ο Β’ Ημιτελικός.

Από τα 14 τραγούδια της κάθε βραδιάς, μόνο τα μισά θα εξασφαλίσουν την πρόκριση για τον Μεγάλο Τελικό της 15ης Φεβρουαρίου, με την απόφαση να ανήκει αποκλειστικά στο τηλεοπτικό κοινό.

Στην τελική φάση, η ψήφος των τηλεθεατών θα συνδυαστεί με τις βαθμολογίες της διεθνούς και της ελληνικής κριτικής επιτροπής, προκειμένου να κλειδώσει το όνομα που θα ταξιδέψει στην Αυστρία για τον 70ό διαγωνισμό της Eurovision.