Akylas: Συγκινημένος με τα αποθεωτικά σχόλια για το “Ferto” – «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει»

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει, καθώς το Σαββατοκύριακο δόθηκαν στη δημοσιότητα τα 28 υποψήφια τραγούδια του εθνικού τελικού. Ανάμεσα στις συμμετοχές, εκείνη που κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις και να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες είναι του Akyla με το τραγούδι «Ferto», το οποίο φιγουράρει ήδη στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών εταιρειών, η μάχη για το εισιτήριο προς τη Βιέννη φαίνεται πως θα δοθεί ανάμεσα στον Akyla και τον Good Job Nicky.

Τα δύο κομμάτια έχουν ξεχωρίσει για τη δυναμική τους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των φαν του διαγωνισμού πριν καν στηθούν οι κάλπες του τελικού.

Η αποδοχή του κόσμου προκάλεσε την έντονη συγκίνηση του Akyla, ο οποίος την Κυριακή 18 Ιανουαρίου μοιράστηκε τις σκέψεις του με τους ακολούθους του στο Instagram.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται δακρυσμένος, ο καλλιτέχνης έγραψε: «Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει», θέλοντας να ευχαριστήσει το κοινό για τα αποθεωτικά σχόλια και την τεράστια στήριξη που δέχεται το «Ferto» από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του.

Η ανάρτηση του Akyla στο Instagram: