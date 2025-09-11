Eurovision 2026: Η Ιρλανδία απειλεί μποϊκοτάζ αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση, RTÉ, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να μποϊκοτάρει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026, εφόσον το Ισραήλ συμμετάσχει κανονικά.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω έντονων αντιδράσεων για τη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές, έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 64.000 άνθρωποι. Η κρίση ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.218 ανθρώπων και την απαγωγή 251 ατόμων, σύμφωνα με ισραηλινές αρχές.

Η κρατική ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) από το 1957, συμμετέχει στον διαγωνισμό Eurovision. Η RTÉ τόνισε πως αρκετά μέλη της EBU είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ και πως «η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν ασυνείδητη» εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Η θέση της EBU

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση δήλωσε ότι κατανοεί τις «βαθιά ριζωμένες ανησυχίες» σχετικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με όλα τα μέλη για τη διαχείριση γεωπολιτικών εντάσεων στον διαγωνισμό. Ο επικεφαλής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε ότι τα μέλη της EBU έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους.

Η RTÉ εξέφρασε επιπλέον ανησυχία για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, την περιορισμένη πρόσβαση σε ξένους ανταποκριτές και την κατάσταση των ομήρων. Το Ισραήλ αρνείται ότι έχει στοχοποιήσει δημοσιογράφους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η τελική απόφαση της Ιρλανδίας θα ληφθεί αφού η EBU αποφασίσει σχετικά με την εκπροσώπηση του Ισραήλ στον επόμενο διαγωνισμό. Η Ιρλανδία συμμετέχει στην Eurovision από το 1965 και έχει κατακτήσει 7 νίκες, ισοβαθμώντας με τη Σουηδία.