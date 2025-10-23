Έμα Στόουν: Έλαμψε στην πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου στη Νέα Υόρκη
Πόζαρε στο κόκκινο χαλί με μία ημιδιάφανη δημιουργία του οίκου Louis Vuitton
Μια αιθέρια και άκρως κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Έμα Στόουν στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η προβολή του φιλμ πραγματοποιήθηκε στο φημισμένο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Μανχάταν.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνοδευόμενη από τον σύζυγό Ντέιβ ΜακΚάρι πόζαρε στο κόκκινο χαλί με μία ημιδιάφανη δημιουργία του οίκου Louis Vuitton από τη συλλογή Άνοιξη 2026, η οποία διέθετε γκρι κεντημένες λεπτομέρειες.
Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια και ένα μικρό clutch σε γκρι απόχρωση με μεταλλικές πινελιές.
Το παρών στο κόκκινο χαλί έδωσαν επίσης η Αλίσια Σίλβερστοουν, η Λίλι Σιν και o Τζέσι Πλέμονς.
Η ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
