Έμα Στόουν: Έλαμψε στην πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου στη Νέα Υόρκη

Μια αιθέρια και άκρως κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Έμα Στόουν στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η προβολή του φιλμ πραγματοποιήθηκε στο φημισμένο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Μανχάταν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνοδευόμενη από τον σύζυγό Ντέιβ ΜακΚάρι πόζαρε στο κόκκινο χαλί με μία ημιδιάφανη δημιουργία του οίκου Louis Vuitton από τη συλλογή Άνοιξη 2026, η οποία διέθετε γκρι κεντημένες λεπτομέρειες.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια και ένα μικρό clutch σε γκρι απόχρωση με μεταλλικές πινελιές.

Το παρών στο κόκκινο χαλί έδωσαν επίσης η Αλίσια Σίλβερστοουν, η Λίλι Σιν και o Τζέσι Πλέμονς.

Η ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ