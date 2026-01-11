Ελισάβετ Σεκερτζή – Το βιογραφικό της παίκτριας του Survivor από την ομάδα των Αθηναίων

Η Ελισάβετ Σεκερτζή μπήκε στο Survivor με σκοπό να καταφέρει να φτάσει μέχρι τον τελικό και να κατακτήσει το μεγάλο έπαθλο. Πρόκειται αναμφίβολα για μία αρκετά δύσκολη αντίπαλο που έκανε αισθητή την παρουσία της από το πρώτο κιόλας επεισόδιο του απόλυτου ριάλιτι επιβίωσης και η πειθαρχία και η επιμονή της θα την βοηθήσουν πολύ να προσαρμοστεί σε κάθε δύσκολη συνθήκη.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή, ο τόπος διαμονής και οι σπουδές της

Ο τόπος διαμονής της είναι τα Σπάτα ενώ όσον αφορά την ηλικία της η Ελισάβετ Σεκερτζή είναι 30 ετών. Αν και η Ελισάβετ Σεκερτζή και ζει μόνιμα στην Ελλάδα, η καταγωγή της είναι από την Αρμενία. Της άρεσε πάρα πολύ να περιποιείται τον εαυτό της από μικρή ηλικία και έτσι πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την αισθητική άκρων και σπούδασε τεχνίτρια νυχιών.

Λίγα λόγια για την ζωή της

Γενικότερα ασχολείται ενεργά με την γυμναστική και ειδικότερα με τις προπονήσεις crossfit οι οποίες της ταιριάζουν αρκετά και φροντίζει να ενσωματώνει σε εβδομαδιαία βάση στην ρουτίνα της. Η Ελισάβετ Σεκερτζή είναι προετοιμασμένη για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει μέσα στο παιχνίδι, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα ατού της είναι το γεγονός ότι μπορεί να διαχειριστεί πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους προσωπικότητες.

Ως χαρακτήρας η Ελισάβετ Σεκερτζή δεν ανέχεται την αδικία και δεν θα διστάσει να εκφράσει ελεύθερα την γνώμη της εάν νοιώσει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Είναι πρόθυμη να παίξει ομαδικά και να βοηθήσει αρκετά τους συμπαίκτες της, χωρίς ωστόσο αυτό να αναιρεί το γεγονός ότι ο στόχος της είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Η πρεμιέρα του Survivor

Από το πρώτο επεισόδιο του απόλυτου ριάλιτι επιβίωσης οι 24 παίκτες έδειξαν ότι έχουν έρθει αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Από την πρεμιέρα και το πρώτο συμβούλιο του νησιού δεν έλειψαν οι πρώτες διαφωνίες και αντιδράσεις μεταξύ των δύο ομάδων, με τους Επαρχειώτες να καταφέρνουν να πάρουν την πρώτη νίκη, γεγονός το οποίο έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τους Αθηναίους.