Ελεονώρα Μελέτη: “Με ρωτάνε αν με βοηθάει ο άντρας μου με το παιδί, δε με βοηθάει, είναι μπαμπάς”

Η Ελεονώρα Μελέτη παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Αθηνά Γεωργοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή της «Παρέα με την Αθηνά». Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε τόσο στην κόρη της και το πώς προσαρμόστηκε στο νέο απαιτητικό πρόγραμμά της, ενώ παράλληλα μίλησε και για τον «φόβο δέσμευσης» που έχει και το πώς το διαχειρίζεται ο σύζυγός της.

Χαρακτηριστικά αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη είπε: “Θυμάμαι ότι όταν ήμουν υποψήφια, μόνο εγώ δεχόμουν το ερώτημα “με το παιδί σου, τι θα κάνεις;”. Το ερώτημα που εξακολουθεί και γίνεται ακόμη, είναι αν με βοηθάει ο άντρας μου όταν λείπω. Ο άντρας μου δε βοηθάει εμένα όταν είναι πατέρας, απλά αναλαμβάνει τον ρόλο του. Με ρωτάνε που αφήνω το παιδί μου όταν λείπω. Στο δρόμο. Που να το αφήνω; Στον μπαμπά του το αφήνω. Δε με βοηθάει, είναι μπαμπάς”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια η Ελεονώρα Μελέτη αναφερόμενη στην κόρη της είπε: “Ευτυχώς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και η Αλεξάνδρα έχει αντιδράσει πάρα πολύ καλά σε όλο αυτό. Έχει καταλάβει. Δεν έχει φέρει καμία αντίρρηση… Είναι τρομερά υποστηρικτικό όλο το οικογενειακό σύστημα. Τρομερά οργανωμένο και πειθαρχημένο, κι εγώ δεν αφήνω τίποτα στην τύχη. Όταν μπαίνω στο αεροπλάνο, έχω αφήσει πίσω μου στην εντέλεια, αυτά που πρέπει”.

“Έχω έναν τρομερό φόβο δέσμευσης, παρόλο που είμαι εννέα χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο…Έχω έναν άντρα που έχει καταλάβει τι γίνεται και το παίζει έξυπνα. Βασικά, δε το παίζει, το έχει πάρει απόφαση, ότι είμαι αρκετά κλειστή, βαθιά συναισθηματική, αλλά όχι εκδηλωτική. Έχει καταλάβει ότι πίσω από αυτό είναι ένα φοβισμένο κοριτσάκι και όχι μια σκύλα γυναίκα και με αυτό πορεύεται”, είπε για τον σύζυγό της η Ελεονώρα Μελέτη.