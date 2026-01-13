Ελένη Ζαράγγα – Το βιογραφικό της παίκτριας του Survivor από την ομάδα των Επαρχιωτών

Η Ελένη Ζαράγγα συστήθηκε στο κοινό μέσα από το Survivor 2026 ως η δυναμική δασκάλα ειδικής αγωγής από την Καρδίτσα της ομάδας των «Επαρχιωτών». Η μαχητικότητα και η εντυπωσιακή της παρουσία στους στίβους μάχης την έχουν ήδη αναδείξει σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες του φετινού κύκλου.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή και οι σπουδές της

Η Ελένη Ζαράγγα είναι 30 ετών και κατάγεται από το Παλιούρι Καρδίτσας. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός, έχοντας διατελέσει δασκάλα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ στο παρελθόν είχε απασχοληθεί και στον τομέα της εστίασης.

Στα προσωπικά της ενδιαφέροντα και χόμπι ξεχωρίζουν η γυμναστική (με έμφαση στο crossfit) και τα ταξίδια.

Η συμμετοχή στο Shopping Star και στο Deal

Έχει πραγματοποιήσει συμμετοχές στα τηλεπαιχνίδια Shopping Star και Deal και η συμμετοχή της στο Survivor 2026 αποτελεί την επόμενη μεγάλη πρόκληση στην τηλεοπτική της πορεία.

Η ομοιότητα με την Κατερίνα Δαλάκα

Πολλοί τηλεθεατές κάνουν ήδη λόγο για τη «σωσία» της Κατερίνας Δαλάκα, εντοπίζοντας εντυπωσιακές ομοιότητες τόσο στην εξωτερική τους εμφάνιση όσο και στο αγωνιστικό τους στυλ. Η Ελένη Ζαράγγα φαίνεται πως διαθέτει το ίδιο πείσμα και τη δυναμική που απαιτούν οι στίβοι μάχης του Survivor.

Οι προσδοκίες για την πορεία της είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλές, με το κοινό να περιμένει να δει αν θα επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί. Γενικότερα είναι ιδιαίτερα προσηλωμένη στον στόχο της και τίποτα δεν θα είναι ικανό να την κάνει να παρεκκλίνει από αυτόν.

Το Survivor 2026 έκανε δυναμική πρεμιέρα την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, κερδίζοντας τη μάχη της τηλεθέασης και καθηλώνοντας το κοινό. Το ριάλιτι επιβίωσης κατάφερε να τερματίσει πρώτο τόσο στο δυναμικό κοινό (18-54) με ποσοστό 19,6% όσο και στο γενικό σύνολο του κοινού με ποσοστό 23,7%. 2.461.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1΄ τις περιπέτειες των Survivors στον Άγιο Δομίνικο.