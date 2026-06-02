Μαρία Παναγοπούλου για Κώστα Χαρδαβέλλα: “Δύσκολο να αναφερθώ σε εκείνον χωρίς να κλάψω”

Για τα πρώτα της βήματα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, την οικογένειά της, αλλά και τη δύσκολη διαχείριση της απώλειας του συζύγου της, Κώστα Χαρδαβέλλα μίλησε Μαρία Παναγοπούλου.

Στη συνέντευξή της στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1, η δημοσιογράφος και συγγραφέας δεν έκρυψε ότι η συγκίνηση παραμένει έντονη κάθε φορά που καλείται να μιλήσει δημόσια για εκείνον.

«Όταν πήγα στο “Στούντιο 4”, ο στόχος μου ήταν να μιλήσω για τον Κώστα χωρίς να κλάψω. Με βοήθησαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ, γιατί όταν αν θέλεις να εκβιάσεις το συναίσθημα, το κλάμα είναι εύκολο να ‘ρθει στην τηλεόραση. Έχουν περάσει 17,5 μήνες. Δεν έχω ξαναμιλήσει ζωντανά. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε εσάς. Και θα σας πω ότι ο στόχος παραμένει ίδιος, γιατί είναι το ίδιο δύσκολο να αναφέρω τον Κώστα χωρίς να κλάψω».

«Η δημοσιογραφία ήρθε πολύ νωρίς, όταν μπήκα στο Πάντειο να σπουδάσω Κοινωνιολογία. Τον πρώτο χρόνο κιόλας, ένας θείος μου μ’ έφερε σε επαφή με τον λατρεμένο Λευτέρη Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που διάβασε κείμενά μου και μου λέει “Mη σταματήσεις ποτέ να γράφεις”. Το έχω τεράστιο παράσημο αυτό» είπε μεταξύ άλλων.

Επίσης, όπως αποκάλυψε, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν εκείνος που της άνοιξε τον δρόμο για τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα, συστήνοντάς τη στον Κώστα Χαρδαβέλλα, πολλά χρόνια πριν εξελιχθεί σε σύντροφο της ζωής της.

«Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τότε μου είπε, “Καλό όμως είναι να μπεις και στη δουλειά σιγά σιγά”. Και μ’ έστειλε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,4, τότε στην οδό Φιλελλήνων, και μ’ έστειλε στον Κώστα Χαρδαβέλλα να με βοηθήσει να μπω τέλος πάντων στη δουλειά. Ήταν το 1989. Όταν λοιπόν ήρθε το παιδί στη ζωή μας, άρχισα να νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα σωστά. Ότι είμαι ελλιπής μάνα, ελλιπής δημοσιογράφος, ελλιπής σύντροφος, ελλιπής άνθρωπος… Δεν μπορούσα να τα συνδυάσω».

«Έκανα πίσω για αρκετά χρόνια. Δεν το μετάνιωσα ποτέ… Δεν το μετάνιωσα ποτέ. Με έκανε πολύ ευτυχισμένη! Αλλά δεν το προτείνω κιόλας. Καμιά φορά μου λέει κανείς “Μπράβο”! Τι μπράβο; Είχα την οικονομική πολυτέλεια να το κάνω. Ήμουνα και μικρή κι είχα την ασφάλεια ότι “εντάξει, δεν θα καταστρέψω τα όνειρά μου, προλαβαίνω”» ανέφερε.

Σε άλλο σημείο, η Μαρία Παναγοπούλου μίλησε για τη διαχρονική σχέση της με τη συγγραφή και αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να αντλεί έμπνευση από μικρές στιγμές της καθημερινότητας.

«Γράφω από πολύ μικρή ηλικία. Γράφω αληθινές ιστορίες, ό,τι μου κάνει εντύπωση, μπορεί να το δω στα μέσα μεταφοράς. Ας πούμε τώρα, όση ώρα είμαι ‘δω, συνέβη κάτι εκεί που με ετοιμάζανε, που δεν θα το πω στον αέρα… Που εγώ όταν γυρίσω, θα το καταγράψω», εκμυστηρεύτηκε η δημοσιογράφος.