Χάρης Γιακουμάτος: “Θυμάμαι που ο γιος μου με ρώτησε, “Ρε μπαμπά, γιατί χώρισες με τη μαμά;””

Ο Χάρης Γιακουμάτος μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο το τρέξιμο τον βοηθά να αποβάλλει την ένταση και να αποστασιοποιείται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στη μάχη του με την κατάθλιψη στο παρελθόν, μέσα από την εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” το πρωί της Τετάρτης (28/10).

“Είμαι σαν άνθρωπος πολύ ήρεμος και προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Δόξα τω Θεώ να είναι καλά το τρέξιμο προσφέρει πολύ μεγάλη δόση ηρεμίας όταν τρέχω και διώχνω τα προβλήματα. Να ‘ναι καλά και ο αθλητισμός που έκανα τόσα χρόνια πόλο και οι προπονητές μου που πάντα μου μάθαιναν ότι πίσω από ένα μεγάλο πρόβλημα δε γίνεται να ουρλιάζω και να φωνάζω ”Πω, πω γιατί συνέβη σε εμένα αυτό Θεέ μου και τι έγινε;”. Αλλά μου λέγανε “ψάξε το γιατί έγινε αυτό και τι μπορείς να φτιάξεις με αυτό που έχεις”, ανέφερε αρχικά ο Χάρης Γιακουμάτος.

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“Η θλίψη-κατάθλιψη και γενικά όλη η πίεση και η στενοχώρια που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας σιγά-σιγά συσσωρεύεται και γίνεται σαν ένα τεράστιο βαρίδι που μας πιέζει προς τα κάτω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, λοιπόν, ότι δεν είναι ένα μεγάλο συμβάν που σε ρίχνει. Είναι πολλά μικρά όπου σε οδηγούν σε αυτή την κατάσταση. Τώρα εκεί που οδηγείσαι άμα σκάσει και ένα μεγάλο συμβάν, εκεί σε ισοπεδώνει και σε ξαπλώνει στο κρεβάτι. Και γι αυτό θέλει να το παίρνουμε νωρίς χαμπάρι ότι “ώπα, κάτι δεν πάει καλά”, στα πρώτα σημάδια που λες “Α, δε θέλω να βγω με τους φίλους μου. Α, δε θέλω να σηκωθώ απ’ το κρεβάτι. Αχ τώρα πω, πω πάω δουλειά””, συμπλήρωσε ο Χάρης Γιακουμάτος.

“Είναι μικρά κομμάτια που όλοι μας τα ψιλονιώθουμε, αλλά δε δίνουμε σημασία», εξομολογείται ο Χάρης Γιακουμάτος για τη μάχη του με την ψυχική ασθένεια. Θεωρώ ότι σαν κοινωνία έχουμε έλλειψη καλών ανθρώπων. Άρα ένα μεγάλο δώρο στην κοινωνία και ένα μεγάλο δώρο που πρέπει να κάνω στο παιδί μου είναι να παλέψω να φτιάξω έναν καλό άνθρωπο. Θέλω να χτίσω έναν άνθρωπο όπου να είναι χαρούμενος με τα λίγα, να είναι χαρούμενος με την απλότητα της ζωής και την ομορφιά της παράλληλα και να προσφέρει μόνο καλοσύνη”, σημείωσε στη συνέχεια ο Χάρης Γιακουμάτος.

“Ήτανε θυμάμαι μια ερώτηση που μου λέει “Ρε μπαμπά, γιατί χώρισες την μαμά;” και έκατσα και το πάλευα εκεί να δω πώς θα το μεταφέρω. Και μια φορά ήταν με ένα άλλο παιδάκι και παίζανε. Και εκεί που παίζανε, ήταν τότε ο γιος μου εφτά χρονών, του λέω “Δημήτρη θα κοιμηθείς σήμερα σε εμένα”. Και λέει ο άλλος ο μικρός “Α, είναι χωρισμένοι οι γονείς σου;” και λέει ο Δημήτρης, ο γιος μου, “ναι”. “Α, και γιατί χωρίσανε;”, τον ρώτησε ο άλλος ο μικρός. Και λέει ο γιος μου “Ε, ρώτα τον””, αποκάλυψε ο Χάρης Γιακουμάτος.

“Και εξηγώ λοιπόν ότι χωρίσαμε γιατί δεν ήμασταν ευτυχισμένοι με τη μαμά. Και για να μπορούμε να προσφέρουμε στον Δημήτρη περισσότερη ευτυχία και να είναι χαρούμενος και η μαμά να είναι χαρούμενη και ο μπαμπάς να είναι χαρούμενος και εσύ να δέχεσαι όλη την αγάπη μας και την ευτυχία, προτιμήσαμε να είμαστε έτσι. Και γυρνάει το άλλο παιδάκι και λέει “Πωωω, άντε και οι δικοί μου (να χωρίσουν) να ησυχάσω””, κατέληξε στην ιστορία του ο Χάρης Γιακουμάτος.