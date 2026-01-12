Ελένη Χατζίδου για Ιωάννα Τούνη: «Εκθέτει τον πατέρα του παιδιού της – Είναι σαν να λέει: είσαι τόσο αδιάφορος»

Δύσκολες ώρες πέρασε η Ιωάννα Τούνη με την περιπέτεια υγείας του γιου της, Πάρη, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό.

Το πρωί της Δευτέρας (12.01) παρουσιάζοντας το θέμα μέσα από την εκπομπή της, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε ότι η influencer όταν περιέγραφε την περιπέτειά της, πέταξε τα «καρφιά της» στον Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Υπενθυμίζεται ότι το παιδί βρισκόταν στην Αθήνα, όπου γιόρτασε τα γενέθλιά του την Παρασκευή (09.01.2026) μαζί με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου, και την επόμενη ημέρα επέστρεψε αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, η μητέρα του, του είχε ετοιμάσει ακόμα ένα πάρτι, αλλά ακυρώθηκε λόγω της ασθένειας του παιδιού.

Η Ελένη Χατζίδου σημείωσε ότι με τα όσα είπε στα social media η Ιωάννα Τούνη είναι σαν κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της και να τον λέει «αδιάφορο».

Η ατάκα που ανέφερε η Ιωάννα Τούνη και σχολιάστηκε από την Ελένη Χατζίδου ήταν η παρακάτω: «Το μωρό είχε πυρετό, βασικά δεν έπρεπε να πετάξει, αλλά δε θα μείνουμε εκεί πέρα».

«Λέγοντας ότι απορεί γιατί πέταξε και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία το παιδί και πήγε Θεσσαλονίκη ενώ ψηνόταν στον πυρετό, εκθέτει τον πατέρα του παιδιού της. Είναι σαν να του λέει “είσαι τόσο αδιάφορος που άφησες το παιδί να πετάξει σε αυτή την κατάσταση”. Έτσι δεν είναι;», ανέφερε η παρουσιάστρια του «Breakfast@star».

«Πάντως πολλές φορές η ανάγκη να πεις και να υπογραμμίσεις πράγματα, δεν πρέπει να ξεπερνά την ανάγκη και τα όρια για προστασία ενός ανθρώπου της οικογένειάς σου», σχολίασε ο Ετεοκλής Παύλου.