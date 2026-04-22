Έντι Ράμα: «Έκανα χιούμορ για τον Πλάτωνα – Παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά»

Στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι πρόσφατες αναφορές του περί της καταγωγής των Ελλήνων από τον Πλάτωνα απάντησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο Αλβανός ηγέτης επιχείρησε να υποβαθμίσει το ζήτημα, αποδίδοντας τις δηλώσεις του σε μια προσπάθεια να «ζεστάνει» το κλίμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης.

Ο κ. Ράμα υποστήριξε πως η φράση του ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα ήταν ένας τρόπος να «πειράξει» τον συνομιλητή του δημοσιογράφο, τονίζοντας πως δεν είχε πρόθεση να προσβάλει την ελληνική ιστορία ή τον πολιτισμό.

«Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες, αλλά και τους Αλβανούς ακόμη περισσότερο, είναι ότι παίρνετε τους εαυτούς σας πολύ στα σοβαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως ίσως το χιούμορ του παρεξηγήθηκε λόγω του σοβαρού πλαισίου της συζήτησης.

Η στιχομυθία με τον Αλέξη Παπαχελά

Σε επισήμανση του δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά ότι η στάση του εξέλαβε εχθρικά χαρακτηριστικά, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

«Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Τρέφω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα», απάντησε, επιμένοντας πως επρόκειτο για μια παρεξηγημένη στιγμή χιούμορ.

Εκνευρισμός για την υπόθεση Μπελέρι

Ωστόσο, το κλίμα άλλαξε όταν η συζήτηση στράφηκε στην υπόθεση του Φρέντι Μπελέρι. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την επαναφορά του θέματος, διερωτώμενος «γιατί πρέπει να επιστρέφουμε σε αυτό».

Ο κ. Ράμα σημείωσε με νόημα πως υπάρχουν άλλοι δήμαρχοι στην Αλβανία που παραμένουν στις φυλακές, σε αντίθεση με τον κ. Μπελέρι που έχει αποφυλακιστεί, αποφεύγοντας να επεκταθεί περαιτέρω στις λεπτομέρειες της δικαστικής διαμάχης.