Μετρό Συντάγματος: Νεαρή έπαιξε πιάνο και ένα μικρό κορίτσι χόρεψε στον ρυθμό του τραγουδιού (Βίντεο)

Σημείο κατατεθέν του χώρου έχει γίνει το πιάνο που έχει τοποθετηθεί στο μετρό του Συντάγματος, όπου καθημερινά πολλοί μικροί και μεγάλοι ενώνονται μέσω της μουσικής.

Από την πρώτη στιγμή που τοποθετήθηκε το πιάνο στον σταθμό του Συντάγματος έχει γεμίσει ρυθμό, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που γίνεται viral κάποιος που θα παίξει μουσική και θα αναρτήσει το βίντεο του.

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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα νέο βίντεο, στο οποίο φαίνεται μία νεαρή κοπέλα να κάθεται στο πιάνο και να εντυπωσιάζει τους παρευρισκόμενους. Την κοπέλα την συνόδευσε ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο ξεκίνησε να χορεύει με τη μουσική της.

«Ως πιανίστα το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική», έγραψε η πιανίστα στο Instagram δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.

Το σχόλιο που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε από την ίδια τη μικρή χορεύτρια.

«Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου» έγραψε η μικρή χορεύτρια.