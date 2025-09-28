Έλενα Παπαρίζου: H εξομολόγηση για τη νοσηλεία του αδερφού της στην εντατική και η αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη

Με μία συγκινητική εξομολόγηση ξεκίνησε ο 11ος κύκλος του «The Voice» στον ΣΚΑΪ με την Έλενα Παπαρίζου να αποκαλύπτει ότι πρόσφατα ο αδερφός της πέρασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η τραγουδίστρια θέλησε δημόσια να ευχαριστήσει τους γιατρούς και παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετική και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο», αποκάλυψη η αγαπημένη τραγουδίστρια.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με μία ανάρτηση στη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα σχολίασε όσα ακούστηκαν στον τηλεοπτικό αέρα.

Ο κ. Γεωργιάδης ευχήθηκε περαστικά στον αδερφό της Έλενας Παπαρίζου και στη συνέχεια την ευχαρίστησ που θέλησε να μοιραστεί μία θετική εμπειρία από τα δημόσια νοσοκομεία.

«Θερμές ευχαριστίες που μοιράστηκε μαζί μας την θετική της εμπειρία από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική», κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.