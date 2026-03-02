«Εγκλωβισμένος» στην Κολομβία ο γιος του Τομ Χανκς λόγω ελληνικού διαβατηρίου

«Εγκλωβισμένος» στην Κολομβία είναι ο γιος του Τομ Χανκς, Τσετ όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος με ανάρτηση στα social media.

Συγκεκριμένα, ο Τσετ Χανκς μέσω βίντεο στο Instagram τόνισε ότι επέλεξε να δείξει το ελληνικό του διαβατήριο στο ταξίδι του στην Κολομβία και το Μεδεγίν, ωστόσο αυτό του δημιούργησε πολλά προβλήματα.

Και αυτό γιατί όπως του ανακοινώθηκε οφείλει να επιδείξει πράσινη κάρτα για να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τσετ Χανκς δεν έχει κάποιο τέτοιο έγγραφο και η επιστροφή του δεν είναι δυνατή.