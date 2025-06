Ο κόσμος της τηλεόρασης θρηνεί την απώλεια της Ανάντα Λιούις, της χαρισματικής τηλεοπτικής προσωπικότητας που άφησε το στίγμα της τη δεκαετία του ’90 μέσα από την παρουσία της στο MTV. Η Λιούις έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 52 ετών, έπειτα από μια μακρόχρονη και γενναία μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Την τραγική είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε η αδελφή της, Λάκσμι Έμορι, στα μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η Ανάντα Λιούις είχε αποκαλύψει δημοσίως το 2020 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σταδίου ΙΙΙ. Η ίδια είχε υπογραμμίσει τη σημαντική καθυστέρηση που είχε στην πραγματοποίηση του απαραίτητου προληπτικού ελέγχου, μια παράλειψη που αποδείχθηκε κρίσιμη.

«Η έγκαιρη ανίχνευση, ειδικά για τον καρκίνο του μαστού, μπορεί να σώσει ζωές. Μοιραστείτε το με τις γυναίκες στη ζωή σας», είχε γράψει τότε σε μια ανάρτησή της, καθιστώντας τον αγώνα της παράδειγμα προς μίμηση.

We’re saddened to learn of the passing of beloved MTV VJ, Ananda Lewis. Through her on-air hosting and interviews, Ananda helped raise a generation of music fans. Our thoughts are with her family & loved ones. pic.twitter.com/7hMq56GLDR