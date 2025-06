Με μεικτά συναισθήματα υποδέχθηκε το κοινό του Kennedy Center τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που παραβρέθηκε στην πρεμιέρα των “Αθλίων” με την σύζυγο του, Μελάνια.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται ότι κάποιοι γιουχάρουν, άλλοι χειροκροτούν και ορισμένοι στέκονται παγερά αδιάφοροι την ώρα που ο Τραμπ καθόταν με τη σύζυγό του στο θεωρείο του John F Kennedy Center. To παρών στην πρεμιέρα του μιούζικαλ έδωσαν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα.

President Trump and the first lady take their seats at the Kennedy Center.

Reception: mixed. pic.twitter.com/U13GSiohpN