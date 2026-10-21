Έφη Πίκουλα: Τι αποκάλυψε για το δώρο της Αλίκης Βουγιουκλάκη έναν μήνα πριν από τον θάνατό της

Η Έφη Πίκουλα το πρωί της Τετάρτης (21/10) βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής “Πρώτος καφές με τη Ζήνα” και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων η ηθοποιός αναφέρθηκε στην σχέση της με την Αλίκη Βουγιούκλακη, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για το εξώδικο του Γιάννη Παπαμιχαήλ στον Αντώνη Βουγιουκλάκη.

“Δεν το χρησιμοποιούσα το “Βουγιουκλάκη” γιατί δούλευα με το όνομά μου. Και ήταν επιθυμία του συζύγου και πολλές φορές μαλώναμε και τσακωνόμασταν. “Μα γιατί δεν χρησιμοποιείς το Βουγιουκλάκη;”. Και λέω από τη στιγμή που δουλεύω με το “Πίκουλα”, αν πω “Βουγιουκλάκη”, θα με περάσουν για ψώνιο. Και ένιωθα μια συστολή, να πω την αλήθεια και δεν το χρησιμοποιούσα”, ανέφερε αρχικά η Έφη Πίκουλα.

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Για το εξώδικο του Γιάννη Παπαμιχαήλ στον Αντώνη Βουγιουκλάκη, η Έφη Πίκουλα ανέφερε: “Ο καθένας έχει δικαίωμα να γράψει ένα βιβλίο και όταν μάλιστα είναι στην οικογένεια, όταν είναι από την οικογένεια, γιατί γίνεται με αγάπη. Αλλά υπάρχουν κάποιοι ηθικοί κανόνες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κληρονόμος είναι ο κύριος Γιάννης Παπαμιχαήλ. Και πρέπει να ερωτηθεί για ό,τι γίνεται. Εγώ, ας πούμε, έχω σκοπό να βγάλω κάτι για την Αλίκη. Ήταν επιθυμία του Τάκη Βουγιουκλάκη. Το οποίο θα βγει αργότερα, αλλά με τη συναίνεση του Γιάννη. Και πιστεύω ότι, θα γίνει αυτό και θα είναι όλα καλά στην οικογένεια. Πρέπει να ερωτάται ο Γιάννης κάθε φορά που γίνεται κάτι για τη μαμά του, σαν κληρονόμος”.

“Η Αλίκη με αγκάλιασε αμέσως. Η Αλίκη ήταν ένα κορίτσι, η ψυχή της ήταν ενός μικρού παιδιού. Με αγκάλιασε, και όταν έφυγε η μητέρα μου, μου λέει “τώρα είμαι εγώ αδερφή για σένα και μάνα. Αυτό έγινε το ’95, αλλά δυστυχώς το ’96 η Αλίκη έφυγε. Και θα πω κάτι. 23 Ιουνίου εγώ είχα επέτειο γάμου και η Αλίκη μου χάρισε αυτό εδώ που φοράω τώρα. Ένα μήνα μετά, 23 Ιουλίου, η Αλίκη έφυγε. Και όταν της είπα, για να μην καταλάβει, “έλα βρε Αλίκη, άστο, μου το δίνεις όταν βγεις από το νοσοκομείο”, έγινε έξαλλη και μου λέει “μα σε παρακαλώ βρε Έφη, έχω τόσα. Πάρ’ το επιτέλους””, είπε κλείνοντας η Έφη Πίκουλα.