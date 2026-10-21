Έγκυος για δεύτερη φορά η Σάσα Μπάστα: Η ανακοίνωση στο διαδίκτυο

Η Σάσα Μπάστα ανακοίνωσε μέσα από τα social media ότι η οικογένειά της θα μεγαλώσει, καθώς περιμένει το δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια μοιράστηκε με ακολούθους της δύο στιγμιότυπα από την εμφάνισή της στο “The 2Night Show”, αποκαλύπτοντας την εγκυμοσύνη της μέσα από τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

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“Μια εμφάνιση με διπλή σημασία… Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν… Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες“, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σάσα Μπάστα.