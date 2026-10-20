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LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: “Δεν πίστευα ότι η μητέρα μου “έφυγε” – Πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά”

"Πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά"

Αιμίλιος Χειλάκης: “Δεν πίστευα ότι η μητέρα μου “έφυγε” – Πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά”
NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
DEBATER NEWSROOM

Ο Αιμίλιος Χειλάκης βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση “Ο θάνατος και η κόρη”. Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης πρεμιέρας, ο ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Happy Day” και στον Δημήτρη Σιδηρόπουλο, αναφερόμενος τόσο στη νέα του καλλιτεχνική δουλειά όσο και στην απώλεια της μητέρας του, μια προσωπική εμπειρία που τον έχει σημαδέψει.

“Στην παράσταση θα έρθεις αντιμέτωπος με ερωτήματα τα οποία θα πρέπει όταν θα πας στο σπίτι σου να τα απαντήσεις. Το βασικό όμως είναι ότι δημιουργεί αυτή η παράσταση όσο και αν να μην το θέλει κάποιος, έναν ενεργό πολίτη”, είπε αρχικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

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Στη συνέχεια, ο Αιμίλιος Χειλάκης αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας του, λέγοντας: “Μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Έλληνας και οι Έλληνες είμαστε πενθοφοβικοί. Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν αντίληψη του πένθους και αφήνομαι στο πένθος μου. Περνάς διάφορες φάσεις της απώλειας. Φτάνεις στη φάση του πραγματικού πένθους. Εγώ πέρασα τη φάση της απουσίας πολύ σκληρά γιατί δεν πίστευα ότι έχει φύγει ακόμα. Μου πήρε καιρό για να φτάσω στη φάση της απώλειας, αλλά όλα αυτά είναι τόσο ανθρώπινα και τώρα σου μένει μία γλυκιά ανάμνηση του ανθρώπου που σε γέννησε”.

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