Μαρίνα Ασλάνογλου: “Πέρυσι πέρασα ένα πρόβλημα υγείας, είναι η πρώτη φορά που το λέω, είχα χάσει τα μαλλιά μου”

Η Μαρίνα Ασλάνογλου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση το πρωί της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, αποκαλύπτοντας μια δύσκολη περίοδο που πέρασε με την υγεία της. Η ηθοποιός βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» και, συζητώντας με την Κατερίνα Καινούργιου, αποκάλυψε πως στην προηγούμενη εμφάνισή της στην εκπομπή, περίπου έναν χρόνο νωρίτερα, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τα μαλλιά της και να χρειαστεί να φορέσει περούκα.

Αρχικά η Μαρίνα Ασλάνογλου είπε: “Πέρασα έναν δύσκολο χειμώνα, που βρήκα τον εαυτό μου και πέρασα μια πολύ έντονη δυσκολία με ένα θέμα υγείας, αποφάσισα να κάνω αυτό το έργο, γιατί είναι και γυναικεία υπόθεση και για να δείξω ότι η μοναξιά και το να βρίσκεις τον εαυτό σου και δύναμη μέσα σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είχα μοιραστεί τίποτα για το θέμα υγείας που πέρασα. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πέρυσι καθόμουν εδώ, σε αυτόν τον καναπέ με τον Αλέκο Συσσοβίτη και ήμουν η Μαρίνα η χαμογελαστή, η περιποιημένη, η όμορφη. Πίσω όμως από αυτό κρυβόταν μια γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά. Πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου”.

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“Ήμουν με περούκα πέρυσι εδώ. Δεν το είχε καταλάβει κανείς. Έχασα μεγάλο μέρος των μαλλιών μου. Είχα πολυεστιακή αλωπεκία.Δε μπορούσα να το μοιραστώ γιατί δε μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν ήθελα να πω μια λυπημένη ιστορία, ήθελα να πω μια ιστορία χαράς, ελπίδας και δύναμης. Και το ότι συγκινούμαι τώρα, δεν είναι γι’ αυτό που πέρασα, είναι γι’ αυτό που κατάφερα. Έβλεπα τον εαυτό μου το πρωί που ξυπνούσα, κι έλεγα, “δεν είναι όνειρο, το ζω”. Είπα στον εαυτό μου, “Μαρίνα, θα βγάλεις μαλλιά”. Έκανα πολλές θεραπείες με κορτιζόνη, ενέσιμη στο κεφάλι κτλ…”, εξομολογήθηκε η Μαρίνα Ασλάνογλου αφήνοντας με το στόμα ανοιχτό της Κατερίνα Καινούργιου.

“Οι γιατροί μου έλεγαν να μην αγχώνομαι, να μη θυμώνω, να μην στεναχωριέμαι, γιατί όλο αυτό είναι πυροδοτικό σε αυτό που συμβαίνει… Βγήκα πολύ δυνατή από όλο αυτό…Την ώρα της δικής μου ψυχικής αποθεραπείας από το διαζύγιο, εμφανίστηκε αυτό…Για ένα διάστημα πάγωσα το συναίσθημά μου. Υπήρξαν βράδια που λύγισα. Κανένας δεν είναι άτρωτος» πρόσθεσε η Μαρίνα Ασλάνογλου και κατέληξε: «Ο γιος μου είχε δει την εικόνα μου. Στενοχωριόταν. Όταν με είδε με την περούκα έπαθε ένα σοκ…”, είπε κλείνοντας η Μαρίνα Ασλάνογλου.