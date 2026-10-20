Αθηνά Μαξίμου για Αιμίλιο Χειλάκη: “Υπήρξαν στιγμές που τα πράγματα δεν λειτουργούσαν”

Η Αθηνά Μαξίμου αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και στη μακρόχρονη σχέση της με τον Αιμίλιο Χειλάκη, αποκαλύπτοντας πτυχές της κοινής τους πορείας που μετρά πλέον δύο δεκαετίες. Μιλώντας στην εκπομπή “Happy Day” και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, η ηθοποιός στάθηκε στις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια, εξηγώντας πως η συντροφικότητα δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση.

Παρά τις αντιξοότητες που προέκυψαν κατά καιρούς, η αμοιβαία εκτίμηση και ο σεβασμός παραμένουν όπως ανέφερε βασικά στοιχεία της σχέσης τους. “Ξέρετε εσείς κάτι στη ζωή που να μην έχει δυσκολίες; Γιατί εγώ δεν ξέρω. Φυσικά και υπήρξαν δυσκολίες και φυσικά και υπήρξαν στιγμές που τα πράγματα δεν λειτουργούσαν όπως θα θέλαμε ή ο ένας ή ο άλλος. Όμως η αγάπη και ο σεβασμός και ο θαυμασμός που τρέφει ο ένας για τον άλλον ήταν τελικά πιο πάνω από τις δυσκολίες και γι’ αυτό μπήκαμε στη διαδικασία να τις αντιμετωπίσουμε, να τις επεξεργαστούμε, να τις συνομιλήσουμε. Γιατί νομίζω ότι τα ζευγάρια πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, να μην αφήνουν τα πράγματα κάτω από το χαλί. “Έλα μωρέ, δεν πειράζει, θα το πω την άλλη φορά”, ανέφερε η Αθηνά Μαξίμου.