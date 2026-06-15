Φοιτητές αποχώρησαν από ομιλία του CEO της Google διαμαρτυρόμενοι για συνεργασία με την ICE (Βίντεο)

Από την τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ αποχώρησαν δεκάδες φοιτητές, την στιγμή που άρχισε η ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου της Google Σουντάρ Πιτσάι.

Τη συνεργασία της Google με την υπηρεσία ICE που κυνηγά παράνομους μετανάστες αφορούσε η διαμαρτυρία.

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Σε ένα πλακάτ αναγραφόταν «Η ICE κατασκοπεύει με την τεχνητή νοημοσύνη της Google». Κάποιοι, μάλιστα, κρατούσαν σημαίες της Παλαιστίνης.

Υπολογίζεται ότι αποχώρησαν περί τους 200 φοιτητές και φοιτήτριες.

Ο Πιτσάι απέφυγε να αναφερθεί στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης ενώ φάνηκε να αστειεύεται για τις διαμαρτυρίες. «Ο κόσμος πίστευε ότι θα ήταν πραγματικά δύσκολο για μένα, αλλά, τελικά, είναι τα δύο τελευταία γράμματα του επωνύμου μου (Pichai)», είπε.

Είναι πολύ συνηθισμένο ένα επιφανές πρόσωπο να εκφωνεί ομιλίες σε αποφοίτους πανεπιστημίων για να τους δώσει συμβουλές για την επαγγελματική ζωή τους που αρχίζει, αλλά και για τη ζωή γενικότερα.

Δεν είναι η πρώτη διαμαρτυρία σε πανεπιστήμια ενάντια σε ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου, γράφει το BBC. Συνήθως επικεντρώνονται στις χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και στις ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, αποδοκιμάστηκε από τους φοιτητές καθώς μιλούσε για την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου της Αριζόνα τον Μάιο, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία για τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας.